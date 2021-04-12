На центральной улице Волгограда угасает ресторанная жизнь

Общество 12.04.2021 18:01
0
12.04.2021 18:01
Сразу несколько культовых заведений общественного питания прекратили свою работу на улице Чуйкова в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", эта центральная улица, где, казалось бы, еще недавно кипела тусовочная жизнь, сегодня мало чем отличается от многих других улиц города-героя. Особенно заметны изменения в границах от Комсомольской до музея-панорамы "Сталинградская битва".
На этом участке улицы Чуйкова закрылись как минимум четыре ресторана, которые когда-то посещала знатная публика и тусовочная молодежь. Тихо почили в бозе пивной ресторан "Альховский", ресторан французской кухни "Baguette", корчма "Гуляй Поле" и получивший скандально-криминальную славу ресторан "Фасоль".
Летнюю террасу этого увеселительного заведения, где летом 2011 года был убил известный в городе предприниматель, заместитель председателя федерации бокса в Волгоградской области Владимир Кадин, снесли еще в начале 2020 года. Сегодня не работает и сам ресторан, где в августе 2020 года была задержана тогда еще председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина.
Посетителей, судя по немытым окнам, здесь не было уже давно. Указанный на двери телефон для доставки и самовывоза еды не отвечает. В корчме "Гуляй поле", где некогда от души гуляли любители русской и украинской кухни, сегодня не весело. Беседки разобраны, а в основном здании на замки закрыты все окна.
Объявление на входной двери сообщает, что ресторан закрыт на ремонт. Более-менее оживленной улица кажется на пересечении с Аллей Героев и далее с улицей Комсомольской, где рестораны и кафе еще работают.
Отметим, что пандемия "подкосила" многие заведения общественного питания в Волгограде. Только в Центральном районе Волгограда, как указано на популярном сайте объявлений, продаются несколько мелких кофеен, бистро и даже столовая. Ранее сообщалось о продаже ресторана "Чешский двор" на улице Советской. Покупателей, видимо, пока не нашлось, так как заведение выглядит заброшенным.
Реклама
Без сенсаций: волгоградский «Ротор» в Москве проиграл ЦСКА - 0:212.04.2021 21:05
Общество 12.04.2021 21:05
Один из ведущих российских предпринимателей Игорь Рыбаков ознакомился с работой комбината готового питания "Виво Маркет"12.04.2021 18:17
Общество 12.04.2021 18:17
АО «КАУСТИК» приняло участие в ежегодной ярмарке вакансий опорного ВУЗа Волгоградской области12.04.2021 15:57
Общество 12.04.2021 15:57
Сбер выходит в открытый космос12.04.2021 14:36
Общество 12.04.2021 14:36
В Волгограде дорожники спасают "подмоченную" репутацию12.04.2021 14:36
Общество 12.04.2021 14:36
ВолГУ стал партнером платформы «Россия – страна возможностей»12.04.2021 13:40
Общество 12.04.2021 13:40
Житель Волгоградской области умер от коронавируса после возвращения домой12.04.2021 12:59
Общество 12.04.2021 12:59
На помывку, становись!: в Волгоградской области стартовал сезон субботников12.04.2021 11:38
Общество 12.04.2021 11:38
Под Волгоградом дорогу для школьного автобуса признали опасной12.04.2021 11:24
Общество 12.04.2021 11:24
«Поехали!»: в Волгограде серебристые человечки "приземлились" около планетария12.04.2021 09:48
Общество 12.04.2021 09:48
В Волгограде сорваны сроки по проектированию спортцентра на месте "Монолита"12.04.2021 09:15
Общество 12.04.2021 09:15
Три месяца заточения волгоградского инвалида оценили в 30 тысяч рублей11.04.2021 15:31
Общество 11.04.2021 15:31
Автовладельцы в Волгоградской области взыскали ущерб за упавший на их машины клен11.04.2021 12:25
Общество 11.04.2021 12:25
Жизнь в Волгоградской области и Адыгее оценили по минимуму11.04.2021 09:02
Общество 11.04.2021 09:02
Пора раздеваться: летнее тепло нагрянет в Волгоградскую область10.04.2021 18:50
Общество 10.04.2021 18:50
Реклама