Общество

На центральной улице Волгограда угасает ресторанная жизнь

Общество 12.04.2021 18:01
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12.04.2021 18:01


Сразу несколько культовых заведений общественного питания прекратили свою работу на улице Чуйкова в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", эта центральная улица, где, казалось бы, еще недавно кипела тусовочная жизнь, сегодня мало чем отличается от многих других улиц города-героя. Особенно заметны изменения в границах от Комсомольской до музея-панорамы "Сталинградская битва". 

На этом участке улицы Чуйкова закрылись как минимум четыре ресторана, которые когда-то посещала знатная публика и тусовочная молодежь. Тихо почили в бозе пивной ресторан "Альховский", ресторан французской кухни "Baguette", корчма "Гуляй Поле" и получивший скандально-криминальную славу ресторан "Фасоль".

Летнюю террасу этого увеселительного заведения, где летом 2011 года был убил известный в городе предприниматель, заместитель председателя федерации бокса в Волгоградской области Владимир Кадин, снесли еще в начале 2020 года. Сегодня не работает и сам ресторан, где в августе 2020 года была задержана тогда еще председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина

Посетителей, судя по немытым окнам, здесь не было уже давно. Указанный на двери телефон для доставки и самовывоза еды не отвечает. В корчме "Гуляй поле", где некогда от души гуляли любители русской и украинской кухни, сегодня не весело. Беседки разобраны, а в основном здании на замки закрыты все окна. 

Объявление на входной двери сообщает, что ресторан закрыт на ремонт. Более-менее оживленной улица кажется на пересечении с Аллей Героев и далее с улицей Комсомольской, где рестораны и кафе еще работают.

Отметим, что пандемия "подкосила" многие заведения общественного питания в Волгограде. Только в Центральном районе Волгограда, как указано на популярном сайте объявлений, продаются несколько мелких кофеен, бистро и даже столовая. Ранее сообщалось о продаже ресторана "Чешский двор" на улице Советской. Покупателей, видимо, пока не нашлось, так как заведение выглядит заброшенным.    


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