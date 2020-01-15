Главное 15.01.2020 11:18
23
15.01.2020 11:18
Работы по демонтажу летней террасы кафе "Фасоль" в Центральном районе Волгограда вступили в финальную стадию. Как сообщает ИА "Высота 102", рабочие активно разбирают строение, которое районная администрация 27 декабря 2019 года признала незаконной постройкой, обязав собственника в течение 5 рабочих дней ее снести. Установленный властями срок истек 13 января 2020 года. Как видно на фото, демонтаж кафе ведется ударными темпами.
В администрации пояснили, что кафе напротив дома №19 по улице Чуйкова функционировало как сезонный объект. Срок его размещения закончился еще 1 ноября 2019 года.
Напомним, что это летняя терраса кафе "Фасоль" принимала посетителей больше 10 лет. Заведение пользовалось большой популярностью у городских чиновников, бизнесменов и спортсменов. 18 августа 2011 года кафе "Фасоль" попало в топ новостей. В этот день здесь был убит известный в городе предприниматель, заместитель председателя федерации бокса в Волгоградской области Владимир Кадин. Киллер просто подошел к отдыхавшему на террасе бизнесмену и выстрелил ему в голову.
Весной 2016 года площадка летней террасы кафе "Фасоль" стала местом встречи тогда еще мэра Волгограда Андрея Косолапова с мэром Дижона Франсуа Ребсаменом. Градоначальники в неформальной обстановке осудили вопросы двухстороннего сотрудничества и отведали блюда известного французского шеф-повара Стефана Дербора.
Отметим, что к созданию кафе "Фасоль"имел отношение бывший вице-мэр Волгограда Андрей Доронин. В настоящее время, как уже сообщало информагентство, он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его дело рассматривается в Центральном районном суде.
Реклама
В Волгограде для строительства улицы у собственников заберут 16 земельных участков14.01.2020 09:23
Председатель президиума Волгоградской областной коллегии адвокатов признался в мошенничестве13.01.2020 10:34
Сын экс-депутата Госдумы Михеева до решения суда избавился от «следов преступления»10.01.2020 22:12
В Волгограде упорно ищут покупателей для скандального недостроя10.01.2020 17:49
Решили миром: уволенного главреда "Урюпинской правды" в Волгоградской области вернули на работу10.01.2020 17:36
«Я с Волгоградской гордумы – строю дом»: помощник депутата оказался в центре скандала с недвижимостью09.01.2020 17:59
В Волгограде при содействии ФСБ раскрыли дело о взятке за сдачу экзамена на статус адвоката07.01.2020 11:30
Политика, любовь и грусть по Волгограду: о чем говорили мужчины и женщины в 2019 году06.01.2020 17:24
Замерзшие лотосы и голый лед: как зимует без снега Волго-Ахтубинская пойма05.01.2020 15:27
ТОП видео ИА «Высота 102» в 2019 году: Набиев, дикие автоаварии, перестрелка и порностудия на дому04.01.2020 19:47
В Волгоградской области фотовидеофиксацию нарушений ПДД отдадут в концессию01.01.2020 15:17
В Волгограде артисты театров организованно порадовались новым автобусам30.12.2019 13:21
Год нового руководителя СУ СКР в Волгоградской области прошел тихо28.12.2019 06:23
В Волгограде у главной городской елки заработал новый каток26.12.2019 20:10
Магия чисел в жизни волгоградского бизнеса26.12.2019 15:37
Реклама