



Работы по демонтажу летней террасы кафе "Фасоль" в Центральном районе Волгограда вступили в финальную стадию. Как сообщает ИА "Высота 102", рабочие активно разбирают строение, которое районная администрация 27 декабря 2019 года признала незаконной постройкой, обязав собственника в течение 5 рабочих дней ее снести. Установленный властями срок истек 13 января 2020 года. Как видно на фото, демонтаж кафе ведется ударными темпами.













В администрации пояснили, что кафе напротив дома №19 по улице Чуйкова функционировало как сезонный объект. Срок его размещения закончился еще 1 ноября 2019 года.









Напомним, что это летняя терраса кафе "Фасоль" принимала посетителей больше 10 лет. Заведение пользовалось большой популярностью у городских чиновников, бизнесменов и спортсменов. 18 августа 2011 года кафе "Фасоль" попало в топ новостей. В этот день здесь был убит известный в городе предприниматель , заместитель председателя федерации бокса в Волгоградской области Владимир Кадин. Киллер просто подошел к отдыхавшему на террасе бизнесмену и выстрелил ему в голову.

Весной 2016 года площадка летней террасы кафе "Фасоль" стала местом встречи тогда еще мэра Волгограда Андрея Косолапова с мэром Дижона Франсуа Ребсаменом. Градоначальники в неформальной обстановке осудили вопросы двухстороннего сотрудничества и отведали блюда известного французского шеф-повара Стефана Дербора

Отметим, что к созданию кафе "Фасоль"имел отношение бывший вице-мэр Волгограда Андрей Доронин . В настоящее время, как уже сообщало информагентство, он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его дело рассматривается в Центральном районном суде.



