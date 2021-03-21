Борьба с коррупцией

В Астрахани состоится первое заседание по делу волгоградской экс-судьи Добрыниной

Борьба с коррупцией 21.03.2021 08:37
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21.03.2021 08:37


В Ленинском районном суде Астрахани, куда было направлено для рассмотрения уголовное дело в отношении экс-председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, рассмотрят вопрос о мере пресечения обвиняемой. Как сообщает ИА «Высота 102», первое заседание по делу Добрыниной состоится уже на следующей неделе, 25 марта. Экс-судья, напомним, находится под домашним арестом. Срок установлен до 28 марта 2021 года с сохранением ранее наложенных запретов и ограничений.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре в феврале текущего года вынес решение об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении Юлии Добрыниной, направив ее дело для рассмотрения в Астрахань. 
Добрынина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). О задержании сотрудниками ФСБ РФ председателя Дзержинского райсуда стало известно в августе прошлого года. Это произошло в ресторане "Фасоль" на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения Добрыниной 2,5 млн рублей от жены подследственного бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах предполагали, что судья рассчитывала получить 20 млн рублей за свое содействие в освобождении коммерсанта из СИЗО "Лефортово" через влиятельных знакомых в профессиональном сообществе.
В силовых ведомствах также не исключают, что Добрынина могла обещать Зубковой помочь и в решении вопроса сохранения усадьбы "Сосновый бор". В Дзержинском райсуде на тот момент находилось дело о сносе объекта, принадлежащего опальному предпринимателю.
"При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщина задержана сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в Генпрокуратуре.
В ноябре Басманный суд Москвы отправил Добрынину под домашний арест. 30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной, в отношении которой разрешено было открыть уголовное дело о попытке мошенничества. 
Отметим, что тучи сгустились над головой еще одной волгоградской экс-судьи. По данным Высшей квалификационной коллегии судей РФ, 29 марта состоится рассмотрение представления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Ворошиловского районного суда Волгограда Олеси Дорошенко. Ей могут вменить три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), мошенничество при получении выплат в крупном размере (ч.3 ст. 159.2 УК РФ), четыре эпизода мошенничества в сфере страхования в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.5 УК РФ), покушение на посредничество во взяточничестве (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 291.1 УК РФ) и ч.3 ст. 30, п.«б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ; обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч.5 ст. 291.1 УК РФ); восемь эпизодов служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ); пять эпизодов по ч.3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и пять эпизодов по ч.1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).

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