Жителя Волгоградской области осудили за экстремистский комментарий к повышению пенсионного возраста

Расследования 08.04.2021 13:12
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08.04.2021 13:12
К году лишения свободы в колонии-поселении за призывы к осуществлению экстремистской деятельности приговорен 41-летний житель Камышина Вячеслав А. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция оставила приговор Камышинского городского суда без изменений, он вступил в законную силу.
Сторона защиты, которая обжаловала приговор, настаивала на прекращении уголовного дела и освобождении Вячеслава А. от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку он принес публичные извинения и перевел 3 000 рублей в благотворительный фонд. Суд не нашел оснований для удовлетворения указанных требований.
По приговору суда мужчине также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Как установлено в суде, житель Камышина опубликовал на открытой странице сообщества "Россия против повышения пенсионного возраста" в социальной сети "ВКонтакте" комментарий, содержащий призывы к совершению активных насильственных действий в отношении представителей органов власти РФ и группы лиц по мотивам национальной ненависти или вражды. Вину подсудимый полностью признал и раскаялся.
Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
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