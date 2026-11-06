Волгоградцы столкнулись со сбоем в работе Ozon Банка





6 ноября жители Волгоградской области, как и пользователи по всей России, сообщили о массовых проблемах в работе Ozon Банка. Сбой затронул и сам маркетплейс Ozon.

По данным сервисов мониторинга, резкий рост жалоб начался около 11:20 по московскому времени. В Волгоградской области статистика обращений подскочила с обычных 1–3 жалоб за пять минут до 89, а за час о проблемах сообщили 278 пользователей.

Чаще всего пользователи не могли авторизоваться в приложении и провести операции со средствами на счетах – не срабатывал даже вход по Face ID. Параллельно поступали сообщения о сбоях в работе самого магазина Ozon, а также сервисов «ВКонтакте» и «Авито».

В пресс-службе Ozon причину сбоя пока не комментировали. По данным на 12:12 мск, число жалоб на Ozon Банк по стране превысило 23 тысячи.