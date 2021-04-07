Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные траты

Экономика 07.04.2021 17:17 Новости компаний
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07.04.2021 17:17 Новости компаний
Банк «Открытие» ввел с 1 апреля 2021 года новую привилегию AirBack для клиентов сегмента «Премиум» – держателей карт Opencard с остатками на счетах от 6 миллионов рублей. Банк планирует возмещать им расходы в ресторанах и авиапутешествиях. Это первый подобный сервис на рынке.
Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту или на сайте авиакомпании, а затем выбирает нужную операцию в мобильном приложении или интернет-банке. Банк мгновенно зачислит 100% стоимости покупки на бонусный счет.
Воспользоваться привилегией можно до 8 раз за год, возмещая стоимость заказов в кафе и ресторанах или покупок в магазинах Duty Free, а также ряда платных услуг авиакомпаний и аэропортов. Среди них – заказ питания на борт, выбор места в салоне самолета, проход в бизнес-залы DragonPass или Mastercard, провоз платного багажа и др.
При этом на возмещение расходов в ресторанах и кафе можно использовать до 3 AirBack в год. На остальные виды трат ограничений в программе нет. Все траты возмещаются полностью, максимальная сумма возврата за одну покупку – 5000 рублей (1 AirBack для покупок до 2500 рублей, 2 AirBack для покупок до 5000 рублей).
Начисленные бонусы можно использовать любым способом по программе лояльности МАКС: для компенсации покупок, повышения ставки по накопительному счету или бронирования билетов и отелей на travel.open.ru со скидкой 20% при полной оплате бонусами.
«Нам важно, чтобы премиальные клиенты банка получали максимум пользы и комфорта в повседневной жизни, поэтому мы с особым вниманием относимся к их отзывам и комментариям. Что касается лайфстайл-привилегий, мы отмечаем желание клиентов ожидать своего рейса в кафе или ресторанах аэропорта, а не в зачастую переполненных бизнес-залах. Кроме того, мы видим интерес к возможности получать дополнительный кэшбэк от предполетных трат.
Новый премиальный сервис «Открытия» позволит реализовать ожидания наших клиентов, а также даст возможность получать больше выгоды от сотрудничества с банком», – рассказал Вячеслав Роднищев, вице-президент, руководитель сегмента «Премиум» банка «Открытие».
Подробная информация о сервисе AirBack доступна на сайте.
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