Экономика 06.04.2021 10:02
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06.04.2021 10:02
ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает активно применять такую меру воздействия на неплательщиков, как отключение, мораторий на которое было отменено с 1 января 2021 года.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, только за март уведомления об ограничении получили более 4-х тысяч абонентов. Некоторые из них решили не искушать судьбу и оплатили долг до момента отключения, а вот 1014-ти поставка электроэнергии была прекращена.
При контроле состояния пломб специалистами гарантирующего поставщика был выявлен ряд случаев самовольных подключений к сетям, причем некоторые из которых – повторно. «Подобные действия чреваты серьезными последствиями: человеческими жертвами, пожарами», – предупреждают энергетики.
Напомним, согласно кодексу об административных нарушениях самовольное подключение к электросетям чревато штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, повторное - от 15 до 30 тысяч.
«В полицию уже направлены материалы для возбуждения дел об административном правонарушении на недобросовестных должников, решивших получать энергию в обход ограничений. После рассмотрения протоколов нарушителей ждет внушительный штраф», – поясняют в компании.
Не копите долги, оплачивайте электроэнергию своевременно.
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