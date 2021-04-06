



ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает активно применять такую меру воздействия на неплательщиков, как отключение, мораторий на которое было отменено с 1 января 2021 года.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, только за март уведомления об ограничении получили более 4-х тысяч абонентов. Некоторые из них решили не искушать судьбу и оплатили долг до момента отключения, а вот 1014-ти поставка электроэнергии была прекращена.

При контроле состояния пломб специалистами гарантирующего поставщика был выявлен ряд случаев самовольных подключений к сетям, причем некоторые из которых – повторно. «Подобные действия чреваты серьезными последствиями: человеческими жертвами, пожарами», – предупреждают энергетики.

Напомним, согласно кодексу об административных нарушениях самовольное подключение к электросетям чревато штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, повторное - от 15 до 30 тысяч.

«В полицию уже направлены материалы для возбуждения дел об административном правонарушении на недобросовестных должников, решивших получать энергию в обход ограничений. После рассмотрения протоколов нарушителей ждет внушительный штраф», – поясняют в компании.

Не копите долги, оплачивайте электроэнергию своевременно.



