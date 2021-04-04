



Пятеро человек скончались от коронавируса в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперштаб, все погибшие - старше 58 лет. 75-летняя жительница Серафимовичского района после появления первых признаков инфекции в течение целой недели не только не обращалась за медпомощью, но и не лечилась сама. Только после того, как вирус дал осложнения на хроническое заболевание, пенсионерка позвонила в "03". Экспресс-тест показал наличие ковида, поэтому пациентку госпитализировали в больницу №5 Волгограда, где она и скончалась.

Пять дней занимался самолечением 65-летний волгоградец, которого в результате на скорой увезли в больницу №22. Спасти мужчину медикам не удалось. От коронавируса за сутки также умерли двое 58-летних граждан - мужчина из Калачевского района и женщина из Волгограда. Всего за последний день COVID-19подтвердился у 113 жителей Волгоградской области. Таким образом, всего в регионе зарегистрирован 54071 случай заболевания, из которых 972 - оказались смертельными. В стационарах находятся 2222 человека.



