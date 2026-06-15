В Волгограде и области отменена девятичасовая беспилотная опасность





15 июня в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующие оповещения в 5:49 начало рассылать МЧС России через смс-сообщения и мобильное приложение.

По информации специалистов, теперь волгоградцы и гости региона могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также в комнатах с остеклением.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 14 июня в 20:20. Он действовал более девяти часов. Волгоградцы вынуждены были всю ночь провести в ожидании вражеского налёта. Кроме того, в 23:11 в регионе была приостановлена работа аэропорта Волгограда. Воздушная гавань смогла возобновить приём и отправление самолётов лишь к утру 15 июня.

Фото из архива ИА «Высота 102»