В Волгограде 16-летний подросток-угонщик вскрывал автомобили

Задержан 16-летний подросток, который подозревается в совершении в Волгограде угона иномарки и покушении еще на несколько автомобилей. В ГУ МВД России по региону уточнили, что преступления несовершеннолетний совершал на севере города - в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах.

Установлено, что в Тракторозаводском районе он дважды пытался угнать автомобили, но оба раза неудачно. Подросток повредил личинки замков у «ВАЗ-2131» и «ВАЗ-2107», а потом попытался из завести. После того, как это у него не получилось, он поджигал поврежденные элементы с помощью спичек, чтобы уничтожить следы преступления. Владельцы автомобилей написали заявления в полицию.

Злоумышленнику удалось угнать «Форд Скорпио» в Краснооктябрьском районе, о чем подросток рассказал полицейским. Он проник в салон, завел двигатель, но далеко уехать не смог, так как наехал на препятствие. В результате он бросил иномарку с повреждением переднего бампера и левой фары.

Установлено, что автомобили, на которые покушался подросток, не были оборудованы сигнализацией. Задержанного проверяют и на причастие к другим аналогичным эпизодам в Волгограде.





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