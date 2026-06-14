Какую воду пьют жители сельских районов Волгоградской области рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора. Исследования проводились питьевой воды по целому ряду показателей. Наиболее высокий удельный весь проб – более 30% - отмечен по несоответствию требований по санитарно-химическим показателям.

В этой негативной статистике лидирует Нехаевский район - 59,2 %, Старополтавский район - 52,2 %, Быковский - 48,4 %, Палласовский – 48%, Николаевский – 42,2%, Новониколаевский – 35,1%.

- В 2025 году вода из распределительной сети не соответствовала гигиеническим требованиям по следующим санитарно-химическим показателям: железо, жесткость, сухой остаток, перманганатная окисляемость, марганец, хлороформ, фтор, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связный, - рассказали в управлении.

Очень много железа

Специалисты констатируют, что проблема повышенных концентраций железа в питьевой воде актуальна для большинства территорий Волгоградской области. Часть населения региона использует воду с повышенной общей жесткостью (более 10 мг/экв/л.). Актуальной гигиенической проблемой остается образование хлорорганических соединений (хлороформа) при обеззараживании воды.

- Содержащиеся в воде высокие концентрации железа ухудшает органолептические свойства воды, цветность, способствует снижению содержания фтора за счет образования нерастворимых соединений с железом и солями жесткости. Известно, что употребление питьевой воды с содержанием хлоридов, превышающих нормативные значения, оказывает неблагоприятное действие на здоровье населения: возрастает заболеваемость органов кровообращения, пищеварительной, мочеполовой систем, - рассказали в управлении.

Высокое содержание железа также подтачивает здоровье жителей Волгоградской области.

- Длительное использование жесткой воды способствует увеличению частоты возникновения у населения случаев мочекаменной болезни, нарушений секреторной функции желудочно-кишечного тракта, - отмечают специалисты.

Ситуация меняется?

Между тем, как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, доля населения Волгоградской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2025 году составила - 89,9 %. По сравнению с предыдущими отчетными периодами ситуация немного улучшилась. Так, в 2024 году этот показатель составлял 88,8 %, а в 2023 году – 88%. Среди городского населения в течение последних двух лет обеспеченность качественной питьевой водой находится примерно на одном уровне - 98,7%. Более проблемная ситуация в сельской местности.

- Среди сельских населенных пунктов питьевой водой, не отвечающей требованиям безопасности, обеспечено в 2025 году 117209 человек – это 21,7% (в 2024 г. – 117366 чел. – 21,4%, в 2023 г. – 118207 чел. - 23,0%), - указали в Роспотребнадзоре.

Фото из архива V102.RU

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