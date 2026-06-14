В Волгограде прооперировали пилота рухнувшего самолета

Пилот легкомоторного самолета, разбившегося накануне в Волгоградской области при проведении сельхозработ, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- Пациент прооперирован и находится в реанимационном отделении. Состояние пациента соответствует тяжести оперативного вмешательства и полученных травм, - сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Напомним, что авиационное происшествие случилось утром 13 июня вблизи хутора Алешкин Чернышковского района. При обработке сельскохозяйственных полей воздушное судно совершило жесткую посадку и получило серьезные механические повреждения. Пилота доставили в ГУЗ «СМП №25» в Волгоград в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, по факту жесткой посадки самолета начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!