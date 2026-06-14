Летом на дорогах в Волгоградской области появляется большое количество двухколесной техники, а также самокатов, водители которых не всегда соблюдают правила дорожного движения. А юные гонщики, для которых не ведом страх, в последнее время и вовсе стали серьезной проблемой для водителей, пешеходов и сотрудников правопорядка. Однако для управления такой техникой нужны водительские права. В некоторых случаях инспекторы ГИБДД спросят страховку и документ о техосмотре. За нарушения водителям грозят крупные штрафы.

Покажите права

Водителям, которые сели за руль мопеда или скутера с объемом двигателя до 50 «кубов» или электромотором мощностью от 0,25 до 4 кВт включительно, нужны водительские права. Категория «М», которую можно получить с 16 лет, вполне для этого подходит. Если уже есть права категории «А» или «В», то дополнительно сдавать на «М» не нужно.

Техосмотр и регистрация

Скутеры и мопеды до 50 куб. см в настоящее время регистрировать в ГАИ не надо.

Проходить техосмотр владельцам таких скутеров и мопедов также не требуется.

Штрафы

От 5 до 15 тысяч рублей штрафа грозит водителям, которые сели за руль мопеда или скутера без прав.

Оштрафовать на 1,5 тысячи также могут водителя и пассажира, которых остановят за езду без застегнутого шлема. Транспортное средство при этом задерживается и отправляется на специализированную стоянку.

Водителей, которые управляют мототранспортом с объемом двигателя больше 50 куб. см., могут оштрафовать на 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, а при повторном нарушении сумма штрафа может вырасти до 3-5 тысяч рублей.

Для скутеров и мопедов до 50 куб. см полис ОСАГО не требуется.

Соблюдайте ПДД

В ГИБДД напоминают, что водитель мопеда или скутера обязан двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов и всегда в мотошлеме. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Инспекторы напоминают и об ответственности родителей, чьи дети управляют скутерами или мопедами.

Если за рулем окажется ребенок младше 16 лет, ответственность за его действия несут законные представители (родители или опекуны). Им грозит административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ. В этом случае транспортное средство также будет задержано, а к самому подростку будут применены меры воздействия.

Фото из архива V102.RU

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