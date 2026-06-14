Единый центр поддержки участников СВО и их семей, который работает в Волгограде во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества», принял с начала года 2,3 тысячи обращений. Они касались ряда вопросов, в том числе социальной, юридической и психологической помощи.

В комитете соцзащиты региона уточнили, что с момента создания такого центра в 2023 году было рассмотрено более 25 тысяч обращений.

- Также здесь работают служба психологической помощи и клуб жен участников СВО, где женщины общаются и реализуют совместные проекты, например, изготавливают окопные свечи и маскировочные сети для отправки в зону спецоперации, - рассказали в ведомстве.

В Волгоградской области центр поддержки участников СВО и их семей создан по инициативе главы региона. В каждом муниципальном образовании действует социальный куратор, который аккумулирует первичные и повторные обращения, помогает в решении вопросов. Семьи участников СВО могут обратиться в центр по телефону: 8 (8442) 73-02-33.

В администрации региона сообщили, что в Волгоградской области благодаря синхронизации мер поддержки участники СВО и их близкие получают помощь более чем по 50 направлениям.