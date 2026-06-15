



15 июня эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов.

Согласно результатам научной работы, волгоградский регион второй год подряд занимает 28 строчку, незначительно улучшив экспертную оценку до 53,85 балла (+0,19 п.).

В исследовании подчёркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надёжных соцгарантиях для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и федеральных субсидий.

Отметим, в первую тройку рейтинга входят Москва с 94,48 балла, Санкт-Петербург 90,21 балла и Татарстан – 86,37 балла. Среди субъектов-аутсайдеров 85-ю строчку занимает Тыва – 17,11 балла, 84-ю Ингушетия – 17,4 балла, 83-ю Калмыкия – 21,23 балла.

Фото из архива ИА «Высота 102»