



15 июня в Волгограде на фоне ночной атаки БПЛА на регионы России и пятичасового запрета Росавиации на приём и отправление самолётов произошёл сбой в расписании аэропорта. На текущий момент число отменённых и задерживающихся рейсов достигло четырнадцати. В их числе самолёты, обеспечивающие сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Антальей, Саратовом и Краснодаром.

С задержкой в 13 часов в Волгограде должен приземлиться московский рейс № DP 6967 «Победы». Его прибытие намечено на 10:10 15 июня. С 01:45 на 14:15 перенесено приземление ещё одного столичного рейса № FV 6421 компании «Россия». С 01:45 на 14:55 смещено прибытие саратовского рейса этого же перевозчика. С 11:15 на 15:10 отложен рейс № 5N 511 Smartavia из Санкт-Петербурга. С 11:30 на 16:55 смещено приземление рейса № U6 1852 Ural Airlines из Антальи.

Кроме того, отменён запланированный на 09:10 рейс «Победы» из Москвы.

На 16 часов задержится вылет рейса № SU 1156 компании «Аэрофлот» в Краснодар. Самолёт покинет региональный центр в 9:00 15 июня. С 19:30 14 июня на 07:00 15 июня отложен вылет ещё одного краснодарского рейса этого же перевозчика. С 20:50 14 июня на 06:30 15 июня смещён вылет рейса № DP 518 «Победы» в Москву. Ещё один столичный рейс № DP 518 компании «Россия» перенесён с 23:10 14 июня на 15:15 15 июня. Рейс в Москву № DP 6966 «Победы», запланированный на 9:30 15 июня, отменён. Рейс Smartavia № 5N 512 отправится в Санкт-Петербург с четырёхчасовой задержкой в 16:00. Рейс № U6 1851 Ural Airlines также вылетит из Волгограда в Анталию с пятичасовой задержкой лишь в 18:15.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 14 июня в 20:20 в Волгоградской области была объявлена угроза атаки украинских БПЛА. Режим действовал в общей сложности более девяти часов. Кроме того, с 23:11 Росавиация закрыла аэропорт Волгограда на приём и отправление воздушных судов. Ограничения действовали вплоть до утра 15 июня.

Фото из архива ИА «Высота 102»