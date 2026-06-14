Авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург задерживаются в Волгограде

Восемь авиарейсов – по четыре на прилет и вылет - задерживаются 14 июня в аэропорту Волгограда. Согласно справочной аэропорта, перенесены отправления самолетов в Санкт-Петербург и Москву.

Так, прилет самолета авиакомпании «Победа» из северной столицы, который был намечен на 12:05 мск, задерживается до 13:45 мск. Еще один рейс в этом направлении авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 17:30 на 18:25 мск. Два рейса в Москву также откладываются с 12:10 на 13:15 мск и с 16:30 на 17:15 мск.

Вылеты из Волгограда в Санкт-Петербург перенесены с 12:05 на 12:20 мск и с 12:30 на 14:10 мск. В Москву два рейса также отправятся с опозданием – в 14:05 вместо 13:05 и в 17:30 вместо 16:55 мск.