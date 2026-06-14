



Грустной новостью поделились с волгоградцами сотрудники центра реабилитации диких животных «Дино». Недавно к ним поступил маленький олененок, которого, как выяснилось, практически изъяли у матери сердобольные грибники. Были опасения, что малыш, привыкший к жизни в дикой природе, в неволе не выживет.

- История больше грустная. Если все животные к нам попадают из худших условий в лучшие, хоть мы и неволя. То этого малыша грибники «спасли» из природы, - рассказали сотрудники центра. - Здесь молчали намерено, так как сильно переживали и надеялись, что малыш не покинет мир из-за резкого изменения жизни.

Зоозащитники поясняют, что так делать категорически нельзя. Скорее всего, недалеко от олененка была его мать.

- Мамы малышей прячут намерено и уходят пастись. Она вернётся! А вы быстрей уходите от этого малыша, чтобы не наследить, - объясняют специалисты, что нужно делать в таких случаях.

Забирать с собой диких зверей, даже если они очень маленькие, нельзя. Таким образом, им можно навредить.

- И вот теперь такой Гаврюша. Кормить по часам, живот массировать и думать о том, что мог бы по Волгоградской области спокойно бегать, - грустно заключили сотрудники центра.

Видео: зооцентр «Дино» / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!