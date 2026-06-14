Хирурги ювелирно вырезали опухоль на шее волгоградки

Сложную операцию по удалению опухоли, которая образовалась на месте деления сонной артерии на шее у 37-летней пациентки, провели хирурги больницы Фишера в Волжском Волгоградской области.

В облздраве сообщили, что женщина жаловалась на хемодектому, которая не только портила ее внешний вид, но и могла привести к серьезным осложнениям здоровья. Эта опухоль, как правило не дает метастазов, но, как поясняют специалисты, игнорировать ее нельзя из-за близости к сосудам, питающим мозг, и нервам, отвечающим за голос и глотание.

- Несмотря на близкое расположение важных сосудов и нервов, операция выполнена без осложнений. Пациентка выписана на 7-е сутки, - рассказали в облздраве. - Удаление хемодектомы относится к сложным вмешательствам в сосудистой хирургии. Опухоль плотно прилегает к стенке сонной артерии, иногда врастая в нее.

Хирурги смогли выполнить эту работу отлично, сохранив сосуд целым и не повредив нервы.

Фото: облздрава





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