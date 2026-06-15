Минобороны за ночь сбило 123 БПЛА над 13 регионами





В ночь с 14 на 15 июня регионы европейской части России в очередной раз подверглись террористической попытке ВСУ нанести удар по мирным населённым пунктам. Дроны сбивались в воздушном пространстве 13 субъектов.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Основной удар пришёлся на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Рязанскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Крым и Краснодар. Также группа БПЛА уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Отметим, Волгоградскую область атака обошла стороной. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности. Ближе к полуночи Росавиация закрывала воздушное пространство над Волгоградом для гражданских судов. Из-за ограничений в расписании аэропорта Волгограда произошёл массовый сбой.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ