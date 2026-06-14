В Волгограде на ул. Качинцев возвели блочную котельную

В Дзержинском районе Волгограда построена новая блочно-модульная котельная, которая обеспечит теплом ряд МКД по ул. Качинцев. В профильном комитете обладминистрации уточнили, что это уже четвертая блочная котельная, построенная в областном центре с начала года благодаря федеральному механизму реструктуризации и списания задолженности по бюджетным кредитам.

Блочно-модульные котельные ранее были построены по ул. Кубанская, 4а и ул. Балонина, 2в взамен выведенной из эксплуатации котельной спорткомплекса «Динамо», а также на ул. Дорожная.

Котельная на улице Качинцев мощностью 0,8 МВт построена взамен выведенного из эксплуатации объекта.

Всего до 2029 года в Волгограде планируют ввести в эксплуатацию еще пять новых котельных для МКД.

Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в Волгоградской области проводится по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Финансирование ведется за счет ресурсов регионального и федерального бюджетов, нацпроектов, поддержки Фонда национального благосостояния, программ развития территорий.

Фото администрации Волгоградской области