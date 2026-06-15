В Волгоградской области сотрудники санатория «Эльтон» оказались весьма удивлены странному появлению своих подписей под обращением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Люди утверждают, что они расписывались в бланке для уточнения стажа, а не под коллективным обращением, которое даже в глаза не видели, сообщает сегодня, 15 июня, портал Volganet.net.

- Подписи с сотрудников санатория собирали под предлогом уточнения стажа. Нам раздали бланки с указанием фамилий, стажа. Рядом была графа для подписей. О том, что их будут прикреплять к якобы коллективному обращению к Бастрыкину, никому не сказали, с текстом самого обращения тоже нас никто не ознакомил, - рассказали редакции сотрудники санатория, которые предпочли остаться неназванными.

Сотрудники санатория, который наконец-то обрел новых хозяев после банкротства, рассказали, что узнали об этом обращении, под которым якобы подписались 160 человек, из публикации в одном из волгоградских СМИ. Люди уверены, что их просто использовали, чему они крайне возмущены.

Об этом свидетельствует тот факт, что в статье представлена только одна точка зрения и нет комментариев новых владельцев здравницы. Сотрудники предполагают, что за этим обращением могут стоять лица, аффилированные с ООО «Эльтон-Мед», в чьем временном владении и пользовании ранее находилась часть имущества.

Помимо подписей недостоверной, как утверждает издание, оказалась и информация об оценке рыночной стоимости санатория в 1,9 млрд рублей, что опровергается официальными сведениями, опубликованными в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), а также материалами дела о банкротстве (№ А12-29515/2022) в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что в рамках процедуры банкротства рыночная стоимость имущества должника была оценена в 393 546 409,02 рублей. Итоги оценки были опубликованы в ЕФРСБ. Имущество санатория было реализовано на торгах в виде открытого аукциона единым лотом. Сама процедура проходила в соответствии с действующим законодательством и абсолютно прозрачно. Для участия в торгах поступила только одна заявка – от OOO «Эльтон +», которое и было признано победителем.

Новый собственник в свою очередь заявил, что сохранит санаторий и его персонал, приложит все усилия для развития и процветания этой уникальной здравницы.

Фото из архива V102.RU