Смертельное столкновение двух иномарок произошло в Светлоярском районе Волгоградской области. В результате погиб 29-летний водитель автомобиля «Ситроен», допустивший столкновение с премиальным внедорожником «Танк».

- На 58 км автодороги «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск» 29-летний водитель не справился с управлением автомашиной «Ситроен», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Танк», - рассказали в Главке полиции.

Удар был такой силы, что машины раскидало по разные стороны дороги. Передняя часть «Ситроена» превратилась в месиво. Водитель скончался до приезда скорой помощи. В этом ДТП также пострадали два человека: водителя и пассажира автомобиля «Танк» госпитализировали в больницу.





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