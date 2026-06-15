



В Центральном районе Волгограда на площадке ЦПКиО начался новый этап строительства 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». К монтажу основной окружности приступил кран-гигант с высотой стрелы более 105 метров.

- Специалисты установили первый радиальный элемент окружности. Всего подрядчику предстоит смонтировать 34 таких детали, чтобы оформить кольцо диаметром 113 метров. Для монтажа радиального элемента в первую очередь специалисты устанавливают временные спицы – они выполняют функцию «скелета». Далее к временным спицам подрядчик крепит радиальный элемент, - сообщили в пресс-службе парка.

Следующим шагом конструкция фиксируется стальными 48-метровыми вантами. На финальном этапе, после полного завершения монтажа, специалисты уберут временные спицы, и конструкция должна будет держаться только лишь за счёт натяжения стальных тросов.

Отметим, ранее строители произвели установку четырёх опор и центрального вала будущего колеса обозрения. Как ожидается, «Звезда Сталинграда» примет своих первых посетителей уже в этом сезоне. Проектировщики объекта обещают, что с колеса обозрения будет открываться уникальный вид на панораму, где можно будет разглядеть практически каждый уголок города-миллионника. Колесо обозрения сможет вместить в себя до 408 человек. Продолжительность одного оборота – 23 минуты. Кабинки будут оборудованы системой кондиционирования.

Фото: ЦПКиО