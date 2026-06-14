Один человек ранен в результате стрельбы под Волгоградом

Сегодня, 14 июня, в ночной стрельбе ранение получил житель Волгоградской области. В ГУ МВД России по региону уточнили, что происшествие случилось в селе Червленое Светлоярского района.

По предварительным данным, в ходе конфликта, который произошел между двумя мужчинами, один из них получил ранение, предположительно из травматического оружия. Пострадавшего доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи №15 Красноармейского района Волгограда.

Причины произошедшего, а также все участники конфликта устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.