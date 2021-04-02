Было/стало: ищем отличия Волгоградской области образца 2014 и 2021 годов





В кинематографе есть такой популярный прием – называется флешбэк. Это, когда повествование прерывается на всплывающие картины из прошлого. Иногда полезно включать режим флешбэка и в реальной жизни. Пригодится он нам и в этой публикации.

Сегодня, 2 апреля, ровно 7 лет, как Волгоградской областью руководит Андрей Бочаров. К любым оценкам его работы – будь то позитивным или негативным – вдумчивый читатель отнесется критично. «Эти хвалят главу региона, потому что приближены к нему, а эти ругают, потому что их оторвали от кормушки. А правда-то где?», - логично может задаться вопросом потребитель региональных новостей.

Чтобы не скатиться к вкусовщине, «Высота 102» решила так: выводы пусть делает читатель. А мы отмотаем пленку назад, вернемся в 2013-2014 годы и сравним, какой новостной повесткой жила Волгоградская область тогда, о каких проблемах писали СМИ и актуальны ли они сегодня?...

Остановимся на четырех глобальных темах, близких каждому жителю региона, и заглянем в недавнее прошлое – вроде бы недавнее, но по нашим ощущениям, совершенно далекое.

Дороги

Семь лет назад «слава» о дорогах Волгограда гремела на всю страну и даже за ее пределами. Волгоградская область становилась героиней бесконечных шуточек и мемов. Нам не было равных в общероссийских антирейтингах качества дорог. РИА Новости сняли целый клип с частушками об ужасных дорогах Волгограда. Самым отвратительным городом по состоянию дорог в эфире телеканала «Россия 1» Волгоград назвал заместитель главного редактора журнала «За рулем». «Есть самый страшный город в России, который по всем вопросам… где самые ужасные дороги, я там бывал. Это Волгоград. Известный факт, когда приехали немцы отмечать годовщину Сталинградской битвы, они говорят, а что, с тех пор никто не ремонтировал? Вот, действительно, там ужасно», - «прорекламировал» журналист региональную столицу на всю страну в апреле 2013 года.

Совершенно нормальной в 2013 и 2014 годах была ситуация, когда люди выходили на митинги и пикеты с требованием залатать магистрали. И это не было подогрето кем-то со стороны - автобусами на акции протеста людей никто не свозил и не платил им деньги. Просто непотребное состояние проезжих частей реально достало добросовестных налогоплательщиков.

Плохие дороги – это ведь не только неудобно, но еще и опасно для жизни. В феврале 2013-го, к примеру, жертвой плохих дорог по иронии судьбы стала комбинированная дорожная машина с песком, которая перевернулась из-за ямы в асфальте. Или вот еще случай - на улице Ростовской корейский кроссовер ушел под землю на два метра глубиной – дорога просто обвалилась. К счастью, обошлось без жертв.





Люди настолько устали от военных дорог мирного города, что ремонтировали их сами. В июле 2014 года в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах волгоградцы расстилали на дырявом асфальте старые ковры, тряпки и матрасы. Сейчас бы в соцсетях это прокомментировали так: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Заставить власти взяться за дороги пытались не только жители, но и компетентные органы. В начале 2013 года ГИБДД требовало от властей перекрыть (!) для транспорта крупнейшие транспортные артерии города, включая улицы 64-й Армии, Землячки и Третью Продольную. Сегодня представить себе такую новость в местных СМИ – просто невозможно.

Настоящей сенсацией в 2013 году стало заявление руководства области о намерении отремонтировать 100 километров дорог – цифра по тем временам немыслимая. Эти планы, правда, грандиозно были провалены. Для сведения – в 2021 году совершенно спокойно воспринимается новость о ремонте и строительстве 600 километров дорог региона. В 2021-ом – «норм», когда в первых числах весны облкомтранс заявляет о том, что практически по 100% объектов все аукционы отыграны, госконтракты заключены, а строители ждут улучшения погоды для старта работ. А ведь было время, когда торги начинали проводить ближе к лету, а ремонт начинали под первый снежок. Что сказать – к хорошему человек привыкает быстро.

Проблема с качеством дорог, безусловно, актуальна и сегодня. Но не для основных магистралей города уж точно, а скорее для внутрикварталок, а также для районов области - тут еще работы много, это факт. Главные дороги – продольные и проспекты, в том числе, благодаря ЧМ-2018 году, были приведены в порядок. Чтобы оживить воспоминания, предлагаем посмотреть вот этот сюжет о ремонте Комсомольского путепровода, снятый «Высотой 102» в 2013-ом. Сегодня этот мост, капитально отремонтированный в 2016 году, выглядит совершенно иначе.

Когда говорят о том, как улучшились дороги Волгограда за последние годы – часто можно услышать: мол, это заслуга не Бочарова, а мундиаля и федерального центра. Отчасти это так, но давайте вспомним, КАК при экс-губернаторе Боженове начиналась подготовка к ЧМ-2018. В июне 2014 года врио главы региона Бочаров заявил, что ответственные за подготовку к футбольному первенству чиновники провалили работу по проектированию стадиона и дорожных объектов. Напомним, члены алмазной команды правительства региона «забыли» предусмотреть рокадную дорогу, без которой представить транспортную сеть города сегодня просто невозможно.





О реализации крупных дорожно-строительных проектов разговоры тогда даже не велись. И для контраста буквально одной строкой перечислим глобальные объекты, которые построены за последние годы и строятся сейчас. Это объездная дорога вокруг Волгограда, к которой не могли даже подступиться предшественники нынешней региональной власти, строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу, продолжение улицы Электролесовской – дублера Второй Продольной, ремонт моста через Волжскую ГЭС и др. На реализацию этих проектов идут не десятки и даже не сотни, а миллиарды рублей.

С 2014 года ремонтом, строительством и реконструкцией охватили около 2,4 тысячи километров автотрасс. В администрации региона утверждают, что такой показатель достигнут впервые с советских времен. По всей видимости, так оно и есть.

Коммуналка

На первый взгляд проблемы семилетней давности и сегодняшние в ЖКХ региона – одни и те же. УК по-прежнему не хотят работать без пинка, периодически происходят крупные аварии на изношенных сетях. Но, окунувшись в новостную повестку 2013 года, «Высота 102» заметила, что тренды определенно поменялись.

Для начала, небольшая цитата из пресс-релиза администрации региона от 30 сентября 2020 года: «Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу главам муниципальных образований предусмотреть более раннее начало отопительного сезона в целях профилактики роста числа простудных заболеваний». Звучит ну очень трогательно или, выражаясь молодежным сленгом - «мимимишно».

Что хочется сказать – как скучно мы живем! Вот в октябре 2013-го был настоящий хардкор - отопительный сезон в регионе начался с мегаскандала. Полторы тысячи жителей Городища, учащиеся школ и детсадов замерзали в течение двух недель. Никогда такого не было, и вот опять муниципальный коммунальный оператор погряз в многомиллионных долгах перед энергетиками, что и стало причиной происшествия. Ситуация в городском поселении была признана чрезвычайной. Властям явно было не до мыслей о том, что жители могут простудиться. Запустить котельные и обеспечить жителей теплом тогда удалось только к началу ноября.





Аналогичный инцидент приключился в Волгограде в 2014 году. Тепло поступило в дома горожан только числа 25 октября. В связи с чем должности тогда лишился директор МУП «ВКХ». А вот вам свежая новость, опубликованная в местных СМИ пару дней назад: «Волгоградцы возмущены тем, что отопительный сезон все не заканчивается». Понятно, что горожане переживают за коммунальные счета, которые им выставляют за тепло, но сама постановка проблемы на фоне коллапса семилетней давности выглядит забавной.

Все эти коммунальные эксцессы в регионе произошли отнюдь не случайно. Причина тому не столько в раздолбайстве ЖКХ-шников, сколько в системном кризисе, который окутал жилищно-коммунальный комплекс Волгоградской области в первой половине 10-х годов.

Долги ресурсоснабжающих компаний перед энергетиками росли просто с космической скоростью. По состоянию на октябрь 2014 года только за газ коммунальные предприятия региона должны были 2,8 млрд рублей. Ситуация была накалена до предела. Волгоградские депутаты, к примеру, всерьез задумывались над тем, чтобы заложить здание мэрии и гордумы в банк для получения кредита, который должны были направить в счет погашения коммунальных долгов.

При этом люди за газ, тепло и воду платили исправно, но до поставщиков ресурсов деньги банальное не доходили. С этим тяжелым наследием пришлось разбираться уже новому губернатору Бочарову. О декриминализации сферы ЖКХ и многочисленных уголовных делах впоследствии было много публикаций в СМИ. Долги у коммунальных предприятий есть и сегодня, но это далеко не те масштабы, которые мы наблюдали в 2013 году.

Еще одна многострадальная тема, решаться которая начала только в последние несколько лет – переселение жильцов аварийных домов. В 2013-2014 годах реализацию в регионе этой программы федеральный центр признал неудовлетворительной. И это мягко сказано. У самих переселенцев едва ли нашлись бы такие корректные слова для описания ситуации.

Социально важный федеральный проект в Волгоградской области по сути был с треском провален региональной властью. Как выяснилось, чиновники получили федеральные средства на строительство домов, но не смогли их освоить. К примеру, в тех домах, что были возведены для обитателей аварийного фонда в Краснослободске, прокуратура обнаружила серьезные дефекты. На их устранение потребовались новые деньги из казны.





Количество домов, подлежащих сносу, и граждан, ожидающих новоселья, увеличивалось, как снежный ком. Проблемы остаются и по сей день, но их остроту региональной власти за последние несколько лет определенно удалось снять. На данный момент в области закрыт вопрос расселения аварийного фонда, признанного таковым до 2012 года, в котором проживало 12 тысяч человек. С 2019 года реализуется новый этап программы. До 2025 года предстоит расселить еще 11,4 тысячи граждан. На эти цели планируется направить порядка 8 млрд рублей. От неудачной практики возведения домов власти Волгограда отказались в пользу приобретения квартир в новых домах еще на этапе строительства. Жившие еще вчера в трущобах волгоградцы переезжают в квартиры с отделкой, расположенные в современных жилых комплексах. И это уже не какое-то чудо, а реальность.

Здравоохранение

«К красивому слову «модернизация», которое в последнее время фигурирует в отчетах чиновников всех уровней, в российской глубинке зачастую подбирают отнюдь не радужные синонимы: закрытие, сокращение, крах», - с такими словами в апреле 2013 года обратился в министерство здравоохранения области глава Котовского района. Эта эмоциональная фраза емко характеризует тогдашние настроения жителей отдаленных территорий региона, ставших жертвами повальной оптимизации медучреждений. Жители были в ярости от сокращения коек в больницах, увольнения персонала. С проблемой закрытия медучреждений столкнулись жители Котовского, Калачевского, Октябрьского, Киквидзенского, Ольховского и ряда других районов области. В малых населенных пунктах жители собирались на сходы, обвиняя власти региона в убийстве системы здравоохранения. По данным Счетной палаты РФ, в 2013 году Волгоградская область оказалась на первом месте среди остальных регионов по объему сокращенных медицинских коек (9,1%). Согласитесь, так себе достижение.

Волгоградские коммунисты, которые в те годы активно противостояли действующей власти, устроили показательный троллинг чиновников. К зданию правительства региона их активисты принесли похоронный венок с надписью: «Здравоохранению Волгоградской области». Это тот редкий случай, когда обкомовцы удачно скреативили.

Что же касается модернизации отрасли, то самой громкой новостью 2013 года стало уголовное преследование областного вице-премьера, обвиненного в получении взятки при ремонте онкодиспансера. Павел Крупнов получил 7 лет колонии строгого режима. А новой власти Волгоградской области понадобилось несколько лет, чтобы добиться реальных подвижек в развитии этого направления.

В декабре 2015-го в интервью «Высоте 102» главный врач онкоцентра Виктор Юшков (покинул пост летом 2016 года) признавал, что медучреждение давно выросло из своих стен. Ежедневно в поликлинику диспансера, рассчитанную на 200 посещений в смену, приходило по 700 человек. Срочно требовался новый высокотехнологичный операционный блок, амбулаторное подразделение для онкобольных детей и многое другое.





«Есть проект нового корпуса, строительство которого оценивалось в 2,5 млрд рублей. Это наша мечта, это наше светлое будущее», - говорил Юшков, и сам как будто не верил в то, что это возможно реализовать. В 2015 году такие планы и вправду выглядели как «прожекты», на которые едва ли когда-то найдутся деньги. А финансирование в итоге выделили, и в регионе стартовала масштабная модернизация онкологической службы. В здании диспансера провели ремонт, реконструировали операционный блок и другие отделения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в настоящее время завершается строительство нового корпуса, того самого, который еще недавно называли призрачной мечтой.





В составе лечебно-диагностического модуля запланированы и детская, и взрослая поликлиники, и ряд профильных отделений, включая маммологию, реанимацию, блок интенсивной терапии и др. Вначале этого года было принято решение о строительстве радиологического центра. Помимо этого, на территории онкодиспансера планируется возвести центр позитронно-эмиссионной томографии. Работы по возведению комплекса объектов должны завершиться в 2022 году.

При поликлиниках Волгограда, Волжского и районных центров открыты 10 центров амбулаторной онкопомощи. Наличие таких подразделений крайне важно для выявления рака на самых ранних его стадиях. До конца 2021 года будут созданы еще четыре ЦАОПа с единым координирующим началом на базе онкодиспансера.

Мощные финансовые вливания в онкологическую службу Волгоградской области – это гарантия спасения жизни тысячей людей. Семьи, столкнувшиеся со страшным диагнозом, прекрасно знают, как драгоценно время в борьбе с таким недугом, как важно получить высокотехнологичное лечение. Рак – это одна их самых распространенных причин смертности жителей Волгоградской области. Поэтому решение комплекса этих проблем должно было стать и стало задачей №1 для региональной власти, начиная с 2014 года.

Кроме того, общеизвестно, что за последние годы капремонтом были охвачены абсолютно все самые крупные медицинские центры региона. Это больницы №№ 7, 15 и 25. Сейчас ведется обновление корпусов областной клинической больницы №1, больницы имени Фишера в Волжском. Речь идет не о покраске стен и замене линолеума, а о комплексной реконструкции с заменой дорогостоящего оборудования.

У жителей отдаленных территорий Волгоградской области к системе здравоохранения области претензии и нарекания остаются – и они объективны. Десятилетиями местные учреждения здравоохранения не получали развития, не ремонтировались, не закупалось оборудование. Для решения этих проблем строится сеть ФАПов – к 2024 году их будет порядка 100 по региону. В декабре прошлого года губернатор объявил об утверждении пятилетней программы модернизации поликлиник области суммарным денежным объемом в 11,2 млрд рублей.

Благоустройство

2013-ый, объявленный президентом России Годом охраны окружающей среды, для Волгограда обернулся повальной вырубкой деревьев. Если сейчас экозащитники периодически критикуют власти из-за расчистки запущенных зеленых зон перед их реконструкцией, то 7-8 лет назад о благоустройстве парков и скверов речь не шла от словам «совсем». Если рубили деревья, то целенаправленно под коммерческие объекты. В Краснооктябрьском районе волгоградцы в течение 2013 года не единожды выходили на акции протеста, требуя остановить уничтожение зеленых насаждений, на месте которых появлялись автоцентры, и затевалась стройка очередного гипермаркета. К слову, один из таких объектов на улице Штеменко не достроен до сих пор – нет там ни магазина «МАН», который так хотели возвести его прежние собственники, ни деревьев, которые не сумели спасти горожане.

Одну новость за 2013 год о благоустройстве зоны отдыха «Высоте 102» все-таки удалось найти. Это парк Гагарина, в который вбухали десятки миллионов бюджетных рублей, а каменный цветок все равно не вышел. Тротуарная плитка быстро рассыпалась, деревья засохли, бюджетные деньги, по заключению аудиторов КСП, были потрачены неэффективно.

Сейчас любимое место отдыха краснооктябрьцев, наконец, привели в порядок. В 2019 и 2020 годах в два этапа парк был реконструирован: появились новые пешеходные дорожки, деревья и кустарники, скамейки, освещение, спортплощадка и даже радио. В этом году на очереди обновление прогулочной территории по улице Титова, вдоль которой расположен парк.





Подробно писать о благоустройстве парков и скверов нет смысла – этими новостями буквально забито медиапространство региона. И СМИ, и жители привыкли к тому, что каждый год в районах Волгограда и области реконструируются десятки зон отдыха. Вау-эффекта такие сообщения уже и не вызывают. А если вдуматься, то работа проделана гигантская – за последние семь лет реализовано 900 таких проектов, почти половина из них — в селах и хуторах, около полсотни – в Волгограде. Облик областного центра, который жители долгие годы критиковали за дефицит зелени и парковых пространств, тоже кардинально изменился.

Флагманский проект программы благоустройства - конечно, это Центральная набережная. Верхняя терраса уже преобразилась, на очереди – нижняя. Лет 7-8 назад, если остановить любого волгоградца на улице и сказать, что в 2021-ом над рокадной дорогой заканчивают достройку пешеходного моста, ведущего к новому участку набережной с фонтанами и амфитеатром, он вряд ли бы поверил. Какой мост, какая рокадная дорога? Это ничего не было и в помине.





Все крупные проекты, анонсированные властями до 2014 года, воспринимались жителями как очередные фантазии чиновников. Одной из таких сказочных затей выглядела идея освоения заброшенной поймы реки Царицы в центре Волгограда. Вообще в Волгограде существовала долголетняя традиция – обсуждать тему обустройства оврага, разделяющего Центральный и Ворошиловский районы, до посинения спорить на эту тему, а потом о ней благополучно забывать. Дальше прорисовки красивых макетов дело не сдвигалось. В феврале 2014-го, за два месяца до своей отставки, губернатор Боженов сделал громкое заявление: «В благоустройство поймы инвестор вложит 1 млрд рублей». Глава региона обещал там построить четырехуровневый ТРК, дельфинарий и теннисные корты. Инвестор был заявлен «серьезный», аффилированный торговой сети «МАН» и ее на тот момент владельцу Андрею Воробьеву. Вскоре после смены власти бизнесмен попал под уголовное преследование, у «МАНа» сменился собственник. От бизнес-империи Воробьева на память волгоградцам остались недострои, такие, как вышеупомянутый «МАН» на улице Штеменко, или руины кинотеатра «Юбилейного», некогда выкупленного близкой Воробьеву фирмой.

С мертвой точки вопрос благоустройства поймы Царицы сдвинулся уже при губернаторе Андрее Бочарове. Пустырь на участке от Волги до Астраханского моста превратился в полноценное общественное пространство – с интерактивным музеем, детским городком и аттракционами. На левом склоне обустроен сквер Пахмутовой, окутанный сетью тенистых аллей. Концепцию благоустройства поймы на участке от Астраханского моста до улицы Глубокоображной в прошлом году одобрил градостроительный совет Волгограда.





В отличие от первой очереди на этой территории архитекторы постарались предусмотреть как можно больше зелени – такими были настоятельные пожелания горожан. Без участия крупных инвесторов реализовать данный проект не возможно. За прошлый год из-за пандемии бизнес понес колоссальные потери – к планам о развитии даже крупные компании относятся с осторожностью. Но хочется надеяться, что новая жизнь поймы - это только вопрос времени.

За последние годы волгоградцы успели привыкнуть к появлению все новых и новых мест для отдыха – развитие города не должно останавливаться. То же самое можно сказать и о других сферах жизни региона. Кому сказать спасибо за то, что регион развивается в одних сферах, а кого пожурить за отставание в других – решать жителям области. Выводы делайте сами.



