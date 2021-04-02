Лабораторная работа: волжские студенты познакомились с производством абразивного завода

Экология 02.04.2021 14:38 Новости компаний
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02.04.2021 14:38 Новости компаний
Студенты Волжского политехнического техникума посетили накануне Волжский абразивный завод. Экскурсия на одно из ведущих предприятий региона была организована в рамках изучения студентами модуля «ПМ.03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов» для студентов 4 курса.
Сотрудники предприятия организовали для будущих специалистов посещение аккредитованной лаборатории экологического контроля и промышленной санитарии. Здесь проводится аналитический контроль за соблюдением экологических нормативов на источниках выброса и состоянием атмосферного воздуха.
Учащиеся познакомились с принципом работы комплекса газоочистки – масштабного процесса по очистке выбросов от технологического процесса по охлаждению печей карбида кремния, последняя очередь которого была запущена в эксплуатацию в январе 2021 года. Основная цель возведения комплекса – снижение нагрузки на окружающую среду. Примененная здесь новая технология позволяет добиваться почти 95-процентной очистки выбросов, оборудование полностью автоматизировано.
Посетили студенты и участок плавки карбида, где можно было своими глазами оценить уникальность производства, ведь Волжский завод - единственный в России и крупнейшей в Европе производитель карбида кремния, используемого в электронной и оборонной промышленности.
Специалисты предприятия всегда открыты общественности. Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей среды. Здесь ежегодно разрабатываются и внедряются природоохранные мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности предприятия.
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