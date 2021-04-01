Здравоохранение

Спасли маму и ребенка: волгоградские врачи прооперировали беременную с инсультом

Здравоохранение 01.04.2021 20:11
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01.04.2021 20:11


Врачи клинической больницы скорой медицинской помощи №25 провели уникальную 5-часовую операцию, которая спасла сразу две жизни. Как сообщили ИА  «Высота 102» в пресс-службе облздрава, беременную женщину экстренно госпитализировали из Волжского с кровоизлиянием и аневризмой сосудов головного мозга.

В операции участвовали заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГУЗ «ГКБСМП № 25», эндоваскулярный хирург Андрей Легкий, ассистент из Волгоградского клинического кардиохирургического центра эндоваскулярный хирург Геннадий Козлов, анестезиолог-реаниматолог Владимир Андреев и другие специалисты, в том числе акушеры-гинекологи и неонатологи областного клинического перинатального центра № 2.

От преждевременных родов  и большой нейрохирургической операции было решено отказаться. Сейчас женщине и её малышу, который продолжает развиваться в утробе своей мамы, ничего не угрожает. 


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