



Врачи клинической больницы скорой медицинской помощи №25 провели уникальную 5-часовую операцию, которая спасла сразу две жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облздрава, беременную женщину экстренно госпитализировали из Волжского с кровоизлиянием и аневризмой сосудов головного мозга.

В операции участвовали заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГУЗ «ГКБСМП № 25», эндоваскулярный хирург Андрей Легкий, ассистент из Волгоградского клинического кардиохирургического центра эндоваскулярный хирург Геннадий Козлов, анестезиолог-реаниматолог Владимир Андреев и другие специалисты, в том числе акушеры-гинекологи и неонатологи областного клинического перинатального центра № 2.

От преждевременных родов и большой нейрохирургической операции было решено отказаться. Сейчас женщине и её малышу, который продолжает развиваться в утробе своей мамы, ничего не угрожает.



