Экология

Сбербанк запустил подкаст «МИФ и Логика» об экологии и осознанном потреблении

Экология 01.04.2021 13:52 Новости компаний
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01.04.2021 13:52 Новости компаний


Поволжский банк Сбербанка запустил авторский подкаст «МИФ и Логика», ведущим которого стал эколог и автор канала «Экологика» Георгий Каваносян. За шесть выпусков вы узнаете, что такое осознанное потребление, почему нельзя выбрасывать одежду, что такое экодизайн, как цифровизация изменила профессию эколога, а также найдёте ответы и на другие вопросы, касающиеся будущего нашей планеты. Подкаст доступен в аудиосервисе СберЗвук.
Собеседниками Георгия будут известные экологисты, промышленные дизайнеры, волонтёры и лидеры мнений в области охраны окружающей среды. Так, к примеру, Буляш Тодаева расскажет о безотходном проектировании и устойчивом дизайне, Роман Саблин – о том, как разделять мусор без вреда для себя и своих близких, а Элмурод Расулмухамедов – об экотуризме и о будущем больших городов.
В первом тизерном выпуске честный разговор об экологии Георгий проведет с идеологом данного подкаста – председателем Поволжского банка Сбербанка Александром Анащенко.
"Каждый из нас влияет на сохранность окружающей среды и ресурсов планеты, от наших привычек во многом зависит её будущее. Поэтому об экологической ответственности важно и нужно говорить. Одна из основных тем, которая неоднократно будет затронута в выпусках данного подкаста, – это очистка водоемов и Волги. Эта река – неизменный символ России и особенно дорогой для жителей Поволжья. Волга всегда помогала людям: защищала территории, способствовала торговле, давала ресурсы. Но сегодня помощь нужна ей", - отмечает Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.
"По моим наблюдениям, из года в год растет ответственность людей по отношению к окружающей среде, обращению с отходами. Человечество понимает, что надо менять свои привычки и защищать природу. Это не может не радовать. При этом у общества есть запрос о том, какие конкретные шаги нужно сделать в сторону того же раздельного сбора мусора, как сделать это правильно. В этом подкасте вместе с известными экспертами мы постарались ответить на все острые вопросы и развеять популярные экологические мифы", - говорит Георгий Каваносян, эколог, ведущий подкаста «МИФ и Логика».
"После того, как мы стали частью экосистемы Сбера, у нас и коллег из других компаний случилась отличная синергия: объединяя усилия, мы создаем интересный и важный аудиоконтент: например, подкаст “МИФ и Логика”. Он призван привлечь внимание молодежи к проблемам экологии и ответственного потребления. Тема очень актуальная и значимая! Здорово, что СберЗвук становится трибуной для креаторов и помогает подсвечивать важные вопросы современности на всех поверхностях экосистемы Сбера", - считает Ольга Михайлова, продакт по немузыкальному контенту компании СберЗвук.
Выпуски будут выходить еженедельно. Чтобы не пропустить новые, подписывайтесь на подкаст и ставьте свои оценки, это поможет новым пользователям найти подкаст.
Послушать подкаст «МИФ и Логика» можно эксклюзивно в аудиосервисе СберЗвук по ссылке. Напоминаем, что бесплатный доступ к более 40 млн композиций без рекламы на стриминговом сервисе СберЗвук входит в подписку СберПрайм. Подробнее о ней на сайте Сбера.

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