Леса в Волгоградской области закроют на санитарную обработку

Экология 31.03.2021 07:57
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31.03.2021 07:57
Вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах Волгоградской области и въезд в них транспортных средств. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ облкомприроды, это делается для обеспечения санитарной безопасности в период обработки лесных массивов от вредителей. Так, наземным и авиационным способом предстоит обработать почти 5000 га. Борьба с рыжим сосновым пилильщиком, звездчатым пилильщиком-ткачом и зимней пяденицей начнется с конца апреля-мая, в зависимости от установленных для каждого лесничества сроков. Продлится санобработка до середины мая-июня.
Отмечается, что местное население за 10 дней до начала обработки лесов пестицидами должны оповестить о проводимых мероприятиях. На въезде в лесные массивы на этот период установят шлагбаумы и информационные таблички о запрете рыбалки, сбора ягод и грибов. Колодцы с питьевой водой должны быть закрыты, чтобы предотвратить попадание в них химикатов.
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