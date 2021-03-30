В Волгоградской области уволился мэр города





Глава Новоаннинска Александр Тюрин ушел в отставку. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации района, чиновник переходит на другую работу. Куда трудоустраивается чиновник – пока не известно.

На посту главы Новоаннинска 47-летний Тюрин работал в течение последних 9 лет. Ранее являлся управляющим районного отделения Сбербанка. На муниципальную службу устроился в 2010 году, заняв должность замглавы городского поселения. С 2011 по 2014 годы исполнял обязанности мэра, а последующие годы руководил Новоаннинском уже без приставки «и.о».



