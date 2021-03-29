В Волгограде продолжают работу «Навигаторы пациента»





«Навигаторы пациента» продолжают работу в Волгограде. Напомним, интерактивные установки с базой знаний по ОМС были установлены в 2020 году сразу в двух медицинских учреждениях - ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» и ГУЗ «Клиническая поликлиника №28».

В течение шести месяцев «Навигатор пациента» помогает застрахованным разобраться и понять, что положено по закону в системе ОМС, объясняет, как реализовать свои права, подсказывает, как действовать в спорных ситуациях, а также обеспечивает связь со своим страховым представителем.

Теперь посетителям ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1», ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» в Волгограде не нужно самостоятельно пересматривать и анализировать огромный массив информации в разных источниках. Вся полезная и актуальная информация в удобном формате собрана в одном месте. Застрахованные могут направить все материалы на свою электронную почту и подробно изучить их уже дома.

Страховые представители регулярно проверяют установку, помогают пациентам разобраться в работе аппаратуры, подсказывают, как можно оставить свое мнение о проведенных услугах.

Правила ОМС предусматривают ежемесячное информирование граждан о необходимости прохождения диспансеризациии профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления заболеваний. «Навигатор пациента» призывает население к здоровому образу жизни и к активному участию в диспансеризации. Все желающие посетители медицинских учреждений могут оставить отзыв о работе врачей и о качестве проведения диспансеризации в одном из разделов электронного помощника.

Ваше здоровье - Ваш «Капитал МС»!











