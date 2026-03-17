Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Под Волгоградом за взятки осудят заместителя главврача и медсестру районной ЦРБ

Расследования 17.03.2026 10:41
В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении медицинских работников районной ЦРБ. По данным правоохранителей, заместитель главврача вместе с медсестрой организовали бизнес на фальсификации документов для назначения инвалидности жителям других регионов.

- В период с ноября 2020 года и на протяжении почти четырех лет заместитель главного врача районной больницы систематически получала взятки за незаконное оформление документов, необходимых для установления инвалидности. Посредниками в передаче денежных средств выступали несколько лиц, в том числе медицинская сестра данного лечебного учреждения, - сообщили в Следкоме.

Содействие в изготовлении документов и их направлении на медико-социальную экспертизу обходилось клиентам в 140-170 тыс. рублей. В общей сложности правоохранители уже установили 28 коррупционных эпизодов на сумму свыше 4,6 млн рублей.

Посредником в передаче средств выступала одна из медсестёр. Однако, как выяснилось, медицинский сотрудник ещё и приворовывала у своих же подельников. Женщина периодически вводила претендентов на инвалидность в заблуждение, присваивая себе их денежные средства. Таким образом она получила 1,5 млн рублей.

Примечательно, что на «особом тарифе» у медиков находились преимущественно жители других регионов. При формировании пакета документов пациенты не проходили никаких обследований, а все необходимые акты составлялись фиктивно.

Кроме того, следователями установлены несколько эпизодов, когда сотрудники ЦРБ делились «выручкой» с представителями медико-социальной экспертизы.

Отметим, в настоящее время расследование основного уголовного дела завершено и направлено в суд. Медицинским сотрудникам вменяется ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении посредников и взяткодателей дела выведены в отдельные производства. Кроме того, продолжается следствие в отношении руководства бюро медико-социальной экспертизы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

