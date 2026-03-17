Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина провел День открытых дверей. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие сотрудники Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ, которые рассказали ребятам о перспективах работы в сфере металлургии.

В ходе встречи со школьниками замдиректора по учебно-производственной работе колледжа Анастасия Ананьева отметила высокую востребованность сегодня специальностей, которым учат в колледже, – в том числе, и по направлению «Металлургия цветных металлов».

Специалисты ВгАЗа, в свою очередь, рассказали собравшимся о деятельности завода, условиях труда и социальной поддержке, которую получают работники предприятия.

– Молодые сотрудники у нас не остаются без внимания, – пояснила Анастасия Босивская, начальник отдела развития персонала и корпоративных программ ВгАЗа. – На предприятии созданы условия и для работы, и для профессионального роста. У сотрудников есть ДМС, спецодежда, дотация на питание, удобный сменный график, позволяющий совмещать работу с учебой по индивидуальному плану. Для иногородних предусмотрена частичная компенсация аренды жилья. А если есть желание учиться дальше, можно продолжить обучение в ВолгГТУ с поддержкой предприятия.

В целом, как отметили по итогам мероприятия будущие студенты, встреча во многом оказалась полезной для них: теперь есть понимание, что работа в Волгограде есть, и она вполне может быть интересной и перспективной.