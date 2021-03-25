Еще двое депутатов Госдумы от Волгоградской области отказались от участия в выборах

Политика 25.03.2021 12:49
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25.03.2021 12:49
Анна Кувычко и Татьяна Цыбизова не будут участвовать ни в праймериз, ни в сентябрьских выборах в Государственную думу. Об этом парламентарии только что заявили на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с активом реготделения партии «Единая Россия», сообщает источник ИА «Высота 102».
Напомним, в начале марта с аналогичным заявлением выступила депутат российского парламента от Волгоградской области Нина Черняева. В ходе общения главы региона с региональным с областным Союзом женщин депутат пояснила, что кресло в заксобрании страны не должно быть пожизненным. По словам Черняевой, она планирует сосредоточиться на общественной работе в регионе.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
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