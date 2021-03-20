Происшествия 20.03.2021 09:54
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20.03.2021 09:54
Аварию на встречной полосе автодороги в Камышинском районе спровоцировал 25-летний водитель «Лады Приоры» и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером на 137 км автодороги «Камышин-Ольховка-Иловля» водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2105». После ДТП водитель «Лады Приоры» с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. В аварии пострадал 56-летний водитель «ВАЗа». Мужчину доставили в больницу с различными травмами.
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