Расследования

Под Волгоградом мужчина наигрался игрушечным пистолетом до уголовного дела

Расследования 19.03.2021 10:39
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19.03.2021 10:39


За угрозы убийством и хулиганство ответит перед судом 47-летний Житель Фролово. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, фигурант уголовного дела угрожал убийством сотрудникам магазина при помощи игрушечного пистолета.
По данным следствия, 7 ноября прошлого года нетрезвый Дмитрий Ш. направил на сотрудников супермаркета "Покупочка" ствол игрушечного пистолета, визуально схожего с боевым ручным огнестрельным оружием. Сам мужчина пояснил, что после выпитого стакана портвейна он пришел в магазин, чтобы приобрести алкоголь и мороженое. Во время оформления покупки на кассовом аппарате произошел сбой, после чего кассиру пришлось отменять продажу товара и осуществлять возврат денежных средств. Расстроившись, что деньги вернуться на карту не сразу, мужчина потребовал, чтобы продавец вызвала сотрудников полиции. Для убедительности своих слов он решил достать из кармана игрушечный пистолет, который ранее забыл у него племянник. 
Позже мужчина пояснял правоохранителям, что данный пистолет даже в суматохе нельзя было принять за настоящий. Вину он не признает. Утверждает, что никаких угроз с его стороны не было, неуважение к обществу он не высказывал, общественный порядок не нарушал.

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