Закрыл дверь и набросился с ножом: волгоградца осудили за нападение на полицейского

Расследования 19.03.2021 10:01
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19.03.2021 10:01
За нападение на полицейского осужден ранее судимый житель Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, суд признал мужчину виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Волгоградцу назначено 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Следствием и судом установлено, что вечером 12 марта 2020 года участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по г.Волгограду прибыл к подсудимому для проверки сообщения о готовящемся преступлении. Когда полицейский зашел в квартиру, то пьяный мужчина закрыл дверь изнутри, спрятал ключ, а затем набросился на участкового с ножом. Между ними завязалась борьба. Нападавший нанес полицейскому несколько ударов ножом, но последнему удалось выбить орудие из рук злоумышленника и обезвредить его до приезда коллег.
Вину подсудимый не признал. Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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