Закрыл дверь и набросился с ножом: волгоградца осудили за нападение на полицейского





За нападение на полицейского осужден ранее судимый житель Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, суд признал мужчину виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Волгоградцу назначено 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что вечером 12 марта 2020 года участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по г.Волгограду прибыл к подсудимому для проверки сообщения о готовящемся преступлении. Когда полицейский зашел в квартиру, то пьяный мужчина закрыл дверь изнутри, спрятал ключ, а затем набросился на участкового с ножом. Между ними завязалась борьба. Нападавший нанес полицейскому несколько ударов ножом, но последнему удалось выбить орудие из рук злоумышленника и обезвредить его до приезда коллег.

Вину подсудимый не признал. Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



