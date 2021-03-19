Расследования 19.03.2021 08:26
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19.03.2021 08:26
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области завершено эпидемиологическое расследование случаев заболеваемости учащихся в кадетском корпусе им. Недорубова. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ходе расследования была проанализирована заболеваемость учащихся, а также проведено обследование заболевших и контактных детей, сотрудников пищеблока. По результатам лабораторных исследований у заболевших детей и сотрудников пищеблока возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено. Исследованные пробы пищевых продуктов, воды и пробы из объектов окружающей среды соответствуют гигиеническим нормативам.
Противоэпидемические и профилактические мероприятия в соответствии с выданным предписанием управления в образовательном учреждении проведены в полном объеме, пояснили в ведомстве.
Однако при проведении расследования причин и условий возникновения заболеваний учащихся управлением были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности образовательного учреждения и ИП Батраковой О.В., оказывающей услуги по организации питания учащихся. В связи с этим были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Напомним, 11 марта два класса кадетского корпуса численностью порядка 40 человек ушли на карантин по ОРВИ. На праздничных выходных у 16 учеников проявились похожие симптомы: рвота, диарея, температура и слабость. По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Волгоградской области организовало расследование и забор анализов на кишечную инфекцию.
Напомним, с 12 марта кадетский корпус полностью перевели на дистанционное обучение. Впоследствии число заболевших увеличилось примерно до 40 человек, часть из которых уже выздоровела. В стационаре находился один учащийся, остальных отправили на амбулаторное лечение. Признаки кишечной инфекции подозревали у двоих человек, еще у десятка были схожие симптомы, поэтому у каждого из них были взяты анализы, которые не подтвердили заболевание.
В начале недели стало известно, что кадет, которого ранее госпитализировали, выписан из больницы. По данным облкомобразования, ребенок чувствует себя хорошо. До конца недели воспитанники корпуса будут учиться дистанционно. Смогут ли дети вернуться в образовательное учреждение на следующей неделе – пока неизвестно. Решение еще не принято.
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