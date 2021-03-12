РФС оштрафовал волгоградский "Ротор" за проделки пьяных фанатов





За появление на футбольном поле посторонних лиц на матче "Ротор -"Химки" и нарушение Санитарного регламента Чемпионата волгоградская команда оштрафована на 170 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял накануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Еще 50 тысяч рублей штрафа ФК "Ротор" выплатит за нарушение Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженных в массовых нарушениях Санитарного регламента Чемпионата в части порядка допуска болельщиков и организации их размещения на стадионе.

Как ранее сообщало информагентство, матч "Ротор" - "Химки", который состоялся на стадионе "Волгоград Арена" 6 марта, завершился со счетом 0:0. Полицейские задержали на стадионе за различные нарушения четырех болельщиков . Двое нарушителей во время игры перелезли через ограждение и перешли поле. Жители Красноармейского района Волгограда 18 и 37 лет пояснили полицейским, что просто хотели поддержать любимую команду. Из-за их выходки судья остановил игру. Оба болельщика находились в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда они получили 10 суток административного ареста. Им также три года запрещено посещать футбольные соревнования.



