Спорт

РФС оштрафовал волгоградский "Ротор" за проделки пьяных фанатов

Спорт 12.03.2021 14:21
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12.03.2021 14:21


За появление на футбольном поле посторонних лиц на матче "Ротор -"Химки" и нарушение Санитарного регламента Чемпионата волгоградская команда оштрафована на 170 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял накануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС. 
Еще 50 тысяч рублей штрафа ФК "Ротор" выплатит за нарушение Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженных в массовых нарушениях Санитарного регламента Чемпионата в части порядка допуска болельщиков и организации их размещения на стадионе.
Как ранее сообщало информагентство, матч "Ротор" - "Химки", который состоялся на стадионе "Волгоград Арена" 6 марта, завершился со счетом 0:0. Полицейские задержали на стадионе за различные нарушения четырех болельщиков. Двое нарушителей во время игры перелезли через ограждение и перешли поле. Жители Красноармейского района Волгограда 18 и 37 лет пояснили полицейским, что просто хотели поддержать любимую команду. Из-за их выходки судья остановил игру. Оба болельщика находились в состоянии алкогольного опьянения.
По решению суда они получили 10 суток административного ареста. Им также  три года запрещено посещать футбольные соревнования.

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