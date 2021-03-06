Происшествия 06.03.2021 20:53
0
06.03.2021 20:53
Четверых жителей Волгоградской области забрали со стадиона «Волгоград Арена» прямиком в группу разбора. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, сегодня во время матча команд «Ротор» и «Химки» были задержаны футбольные фанаты.
В первом случае нарушителем оказался 35-летний волжанин. Мужчина, решивший поддержать команду, во время матча бросил шарф на поле. После чего был задержан сотрудниками полиции. В отношении нарушителя составлен административный протокол за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В ближайшее время дело рассмотрят в Центральном райсуде.
В 18.30 игру прервал судья из-за двух жителей Красноармейского района, которые в разгар матча перелезли через ограждение и перешли поле. Нарушителями оказались ранее судимый 18-летний парень и 37-летний мужчина. Предположительно оба находились в нетрезвом состоянии. Составлены административные протоколы. До суда оба будут задержаны.
Самый ярый поклонник не смог дойти даже до стадиона. Перед матчем мужчина выпил 2,5 литра пива, из-за чего его не пустили на стадион. Однако болельщик решил не сдаваться. Он перелез через забор со стороны плавательного бассейна и занял свое место на трибуне. Нарушителя вычислили по камерам наблюдения и задержали. В настоящее время устанавливается личность нарушителя, который будет привлечен к административной ответственности.
Реклама
«Черного» лесоруба поймали на месте преступления в Волгоградской области06.03.2021 10:46
Происшествия 06.03.2021 10:46
Иномарка сгорела на трассе в Волгоградской области06.03.2021 10:10
Происшествия 06.03.2021 10:10
Угли вместо котлет по-киевски: в заведении общепита в Волгограде случился пожар06.03.2021 10:04
Происшествия 06.03.2021 10:04
В Волгограде машина врезалась в столб: женщина и ребенок пострадали06.03.2021 09:51
Происшествия 06.03.2021 09:51
Двое волгоградских подростков устроили "покатушки" на угнанном авто05.03.2021 11:59
Происшествия 05.03.2021 11:59
Китайская легковушка насмерть сбила старушку в Волгоградской области05.03.2021 10:19
Происшествия 05.03.2021 10:19
В Волгограде сильный пожар охватил хозпостройку05.03.2021 10:10
Происшествия 05.03.2021 10:10
Сварщик набедокурил: огонь разом уничтожил авто и два мотоцикла в Волгоградской области05.03.2021 08:59
Происшествия 05.03.2021 08:59
В "Цветущем саду" на Персиковой улице Волжского как щепка сгорел дом05.03.2021 08:42
Происшествия 05.03.2021 08:42
Выбили с дороги: неуступчивый водитель после ДТП в Волгограде съехал с пути (ВИДЕО)04.03.2021 18:14
Происшествия 04.03.2021 18:14
В Волгограде пьяный зэк поджег магазин04.03.2021 14:49
Происшествия 04.03.2021 14:49
Жесткое ДТП с такси парализовало оживленную магистраль в Волгограде (ВИДЕО)04.03.2021 09:54
Происшествия 04.03.2021 09:54
Волгоградская школьница сдала мать-дебоширку в полицию за побои и укусы03.03.2021 17:37
Происшествия 03.03.2021 17:37
Под Волгоградом в ДТП с маршруткой тяжело пострадала женщина03.03.2021 17:24
Происшествия 03.03.2021 17:24
В Волгоградской области бывший зэк ради забавы поджег две иномарки03.03.2021 12:42
Происшествия 03.03.2021 12:42
Реклама