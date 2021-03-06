



Четверых жителей Волгоградской области забрали со стадиона «Волгоград Арена» прямиком в группу разбора. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, сегодня во время матча команд «Ротор» и «Химки» были задержаны футбольные фанаты.

В первом случае нарушителем оказался 35-летний волжанин. Мужчина, решивший поддержать команду, во время матча бросил шарф на поле. После чего был задержан сотрудниками полиции. В отношении нарушителя составлен административный протокол за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В ближайшее время дело рассмотрят в Центральном райсуде.

В 18.30 игру прервал судья из-за двух жителей Красноармейского района, которые в разгар матча перелезли через ограждение и перешли поле. Нарушителями оказались ранее судимый 18-летний парень и 37-летний мужчина. Предположительно оба находились в нетрезвом состоянии. Составлены административные протоколы. До суда оба будут задержаны.

Самый ярый поклонник не смог дойти даже до стадиона. Перед матчем мужчина выпил 2,5 литра пива, из-за чего его не пустили на стадион. Однако болельщик решил не сдаваться. Он перелез через забор со стороны плавательного бассейна и занял свое место на трибуне. Нарушителя вычислили по камерам наблюдения и задержали. В настоящее время устанавливается личность нарушителя, который будет привлечен к административной ответственности.



