Пропавшую в Волгоградской области молодую маму вернули домой





Оперативники уголовного розыска разыскали 18-летнюю мать несовершеннолетнего ребенка, которая пропала без вести два дня назад в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, девушку накануне обнаружили в домовладении ее знакомого мужчины. Преступлений в отношении нее не совершалось.

Известно, что вечером 10 марта после скандала с супругом жительница Еланского района, оставив малолетнего ребенка, ушла из дома и не вернулась. Своей матери ночью она отправила голосовое сообщение, сообщив, что находится у подруги и не желает возвращаться. Супруг пропавшей обратился в полицию с заявлением о розыске.



