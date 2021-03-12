Расследования

Пропавшую в Волгоградской области молодую маму вернули домой

Расследования 12.03.2021 09:39
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12.03.2021 09:39


Оперативники уголовного розыска разыскали 18-летнюю мать несовершеннолетнего ребенка, которая пропала без вести два дня назад в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, девушку накануне обнаружили в домовладении ее знакомого мужчины. Преступлений в отношении нее не совершалось.
Известно, что вечером 10 марта после скандала с супругом жительница Еланского района, оставив малолетнего ребенка, ушла из дома и не вернулась. Своей матери ночью она отправила голосовое сообщение, сообщив, что находится у подруги и не желает возвращаться. Супруг пропавшей обратился в полицию с заявлением о розыске.

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