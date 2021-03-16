Расследования

Гособвинение требует для бывшего главного патологоанатома Волгоградской области 14 лет колонии

Расследования 16.03.2021 12:46
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16.03.2021 12:46


Гособвинение просит приговорить бывшего руководителя "Волгоградского областного патологоанатомического бюро" Вадима Колченко к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня в Дзержинском районном суде, где рассматривается уголовное дело по обвинению Колченко в подмене органов и получении взяток, проходят прения сторон. Также гособвинение просит назначить подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на 7 лет.
Суд в отношении Колченко и двоих его подчиненных - Натальи Герасименко и Екатерины Черкасовой идет с лета 2019 года.
Колченко обвиняют в получении двух взяток в крупном размере, организации совершения служебного подлога, превышении должностных полномочий и  мошенничестве с использованием служебного положения. Женщинам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. 
Напомним, Вадима Колченко задержали в мае 2018 года. Первоначально его подозревали только в получении "откатов" от подчиненных. По данным следствия, с февраля 2017 по май 2018 года Колченко получил около 600 тысяч рублей взяток от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений. В обмен он "закрывал глаза" на то, что они брали деньги  с  родственников умерших за подготовку тел к погребению. Позднее его обвинили в подмене органов умершей женщины. Так, в конце января 2017 года при вскрытии  тела 28-летней Елены Мачкалян, которая скончалась после родов от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, Колченко приказал подчиненным уничтожить взятые вирусологические образцы. Позднее их заменили на образцы печени больного гепатитом. По мнению правоохранителей, сделали это для того, чтобы не ухудшать статистику "материнской смертности".  
Колченко ранее публично выражал сочувствие семье и мужу скончавшейся женщины, в подмене органов которой его обвиняют. Вину он не признавал, утверждал, что его дело - ошибка. По его словам, деньги, которые передавали санитары, шли на хозяйственные нужды. Колченко пояснял, что средства были получены за оказание услуг, что напрямую не запрещается уставом учреждения.  
Сегодня гособвинение озвучило свою позицию и в отношении бывших подчиненных Колченко. Бывшим и.о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому государственный обвинитель просит назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления в течение 2 лет.

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