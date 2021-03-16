Расследования 16.03.2021 12:46
0
16.03.2021 12:46
Гособвинение просит приговорить бывшего руководителя "Волгоградского областного патологоанатомического бюро" Вадима Колченко к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня в Дзержинском районном суде, где рассматривается уголовное дело по обвинению Колченко в подмене органов и получении взяток, проходят прения сторон. Также гособвинение просит назначить подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на 7 лет.
Суд в отношении Колченко и двоих его подчиненных - Натальи Герасименко и Екатерины Черкасовой идет с лета 2019 года.
Колченко обвиняют в получении двух взяток в крупном размере, организации совершения служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Женщинам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Напомним, Вадима Колченко задержали в мае 2018 года. Первоначально его подозревали только в получении "откатов" от подчиненных. По данным следствия, с февраля 2017 по май 2018 года Колченко получил около 600 тысяч рублей взяток от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений. В обмен он "закрывал глаза" на то, что они брали деньги с родственников умерших за подготовку тел к погребению. Позднее его обвинили в подмене органов умершей женщины. Так, в конце января 2017 года при вскрытии тела 28-летней Елены Мачкалян, которая скончалась после родов от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, Колченко приказал подчиненным уничтожить взятые вирусологические образцы. Позднее их заменили на образцы печени больного гепатитом. По мнению правоохранителей, сделали это для того, чтобы не ухудшать статистику "материнской смертности".
Колченко ранее публично выражал сочувствие семье и мужу скончавшейся женщины, в подмене органов которой его обвиняют. Вину он не признавал, утверждал, что его дело - ошибка. По его словам, деньги, которые передавали санитары, шли на хозяйственные нужды. Колченко пояснял, что средства были получены за оказание услуг, что напрямую не запрещается уставом учреждения.
Сегодня гособвинение озвучило свою позицию и в отношении бывших подчиненных Колченко. Бывшим и.о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому государственный обвинитель просит назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления в течение 2 лет.
Реклама
Забрал и искалечил жизни: виновник кровавого месива на мосту через Волжскую ГЭС посчитал наказание суровым16.03.2021 13:04
Расследования 16.03.2021 13:04
«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)15.03.2021 18:00
Расследования 15.03.2021 18:00
Адвокат сдал адвоката: приговор о подмене за доллары доказательств по уголовному делу вынесли в Волгограде15.03.2021 15:58
Расследования 15.03.2021 15:58
Сносить не будут: власти Волгограда идут на мировую с жильцами двух самостроев15.03.2021 14:22
Расследования 15.03.2021 14:22
В Волгограде вынесли приговор убийце-расчленителю из Ростова-на-Дону15.03.2021 14:18
Расследования 15.03.2021 14:18
Потерял голову и деньги: волгоградец пожалел о знакомстве в Telegram с «девушкой» мужского пола15.03.2021 13:01
Расследования 15.03.2021 13:01
"Коммерсанта" в полицейской форме уволили из ГУ МВД по Волгоградской области14.03.2021 19:49
Расследования 14.03.2021 19:49
Виновнику крупного ДТП на плотине Волжской ГЭС смягчили приговор14.03.2021 14:03
Расследования 14.03.2021 14:03
В Волгоградской области хозяйка кафе приспособила подсобку под секс-притон14.03.2021 11:47
Расследования 14.03.2021 11:47
Бывшие школьники - о "сладкой жизни" криминальной учительницы из Волгограда13.03.2021 20:23
Расследования 13.03.2021 20:23
Директор стройфирмы в Волгограде может лишиться имущества за аферу с налогами12.03.2021 15:33
Расследования 12.03.2021 15:33
Под Волгоградом школьница утонула в погребе12.03.2021 09:47
Расследования 12.03.2021 09:47
Пропавшую в Волгоградской области молодую маму вернули домой12.03.2021 09:39
Расследования 12.03.2021 09:39
Виновного в смертельном взрыве на барже под Волгоградом вернули обратно в колонию11.03.2021 18:09
Расследования 11.03.2021 18:09
Вырубили электрошокером и ограбили: вскрылись подробности нападения четырех подростков на 14-летнего школьника в Волгоградской области11.03.2021 17:11
Расследования 11.03.2021 17:11
Реклама