Вырубили электрошокером и ограбили: вскрылись подробности нападения четырех подростков на 14-летнего школьника в Волгоградской области
Расследования 11.03.2021 17:11
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11.03.2021 17:11
14-летнего школьника из Светлоярского района Волгоградской области избили и ограбили четверо несовершеннолетних. Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что подростка избили двое его одноклассников. В СУ СК по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что среди нападавших было трое 14-летних юношей и один 17-летний парень.
Напомним, 8 марта в правоохранительные органы Светлоярского района обратилась мама 14-летнего подростка, которая рассказала, что накануне днем в одном из подъездов жилых домов, расположенных в микрорайоне №1 рабочего поселка Светлый Яр, на ее сына напали четверо парней. Они избили несовершеннолетнего, забрали у него беспроводные наушники и электронное устройство для создания похожего на табачный дым пара, общей стоимостью 4 000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия).
В течение суток удалось установить подозреваемых в нападении на школьника. Ими оказались четверо несовершеннолетних, одному из которых 17 лет, остальным по 14 лет. Все злоумышленники были знакомы с потерпевшим и знали, что у него есть ценные вещи. Самый старший из компании предложил своим приятелям пригласить несовершеннолетнего на встречу, заманить обманным путем в скрытое от посторонних место, чтобы за их действиями никто не наблюдал, где похитить имущество. Действуя по разработанному плану, один из 14-летних написал пострадавшему через социальную сеть. Когда тот пришел на встречу, завел его в подъезд дома, где их уже ждали остальные соучастники. Разбойники напали на потерпевшего, избили его руками и ногами, а затем нанесли удар разрядом тока с помощью электрического шокера. Упавший на пол несовершеннолетний какого-либо сопротивления оказать не смог. Нападавшие обследовали его карманы, откуда забрали ценности, после чего с места преступления скрылись.
Мальчик смог сам вернуться домой, где рассказал о случившемся. Родители подростка сразу же обратились в правоохранительные органы.
Подозреваемые были задержаны у себя дома, похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему. Установлено, что ранее подростки не состояли на профилактических учетах и к уголовной ответственности не привлекались.
Расследование уголовного дела продолжается.
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