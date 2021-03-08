Сбивший женщину водитель сбежал с места ДТП в Волгоградской области





Водитель, сбивший в Михайловке пешехода, скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №28 по улице Республиканская.

По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленной машине совершил наезд на 38-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Полиция ищет беглеца.



