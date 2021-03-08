Сбивший женщину водитель сбежал с места ДТП в Волгоградской области

Происшествия 08.03.2021 10:04
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08.03.2021 10:04
Водитель, сбивший в Михайловке пешехода, скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №28 по улице Республиканская.
По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленной машине совершил наезд на 38-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Полиция ищет беглеца.
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