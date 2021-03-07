Политика

Вице-губернатор Волгоградской области Андрей Косолапов ушел в отставку

Политика 07.03.2021 18:29
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07.03.2021 18:29


Заместитель губернатора Волгоградской области Андрей Косолапов подал в отставку. Как сообщил ИА "Высота 102" источник в администрации региона, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию 4 марта. Губернатор Андрей Бочаров его подписал. Причины увольнения пока неизвестны. В пресс-службе администрации области от комментариев воздержались.
На посту заместителя главы региона Косолапов проработал с конца октября 2019 года. Ранее возглавлял Волгоградскую городскую думу. В администрации региона курировал, в том числе, сферы ЖКХ, охраны природы, жилищного надзора. До избрания городским депутатом Андрей Косолапов занимался бизнесом.

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