









Волгоградские полицейские задержали двоих жителей Ростовской области по подозрению в телефонном мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, по подозрению в обмане 54-летней жительницы Камышина еще летом 2020 года был задержан 22-летний парень, сейчас оперативники задержали его сообщника. По версии следствия, представившись сотрудником службы безопасности банка они похитили с банковской карты 54-летней жительницы Волгоградской области 37 тысяч рублей.

Оперативники установили, что похищенные денежные средства были обналичены через электронные кошельки и банковские счета. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и банковские карты.

Злоумышленники звонили на телефоны и говорили, что деньги с личного счета для сохранения своих сбережений нужно перевести на "безопасный счет", который контролировался звонившими. Граждане этому верили и затем шли к банкомату и переводили собственные накопления. В результате дальнейшего комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали второго подозреваемого в дистанционном мошенничестве - 21-летнего жителя Ростовской области. По версии полицейских, именно он осуществлял звонки на телефоны граждан. Подозреваемый сознался в содеянном и сейчас находится под стражей. Фигурантов проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.



