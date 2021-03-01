



Колумнист первой весенней недели - Людмила Неретина, собственник туристической фирмы в Волгограде, входящей в состав Российского союза туриндустрии. Людмила Алексеевна на этом рынке работает почти 21 год, за которые отрасль не раз переживала взлеты и падения. Но к коронавирусу не был готов никто. Как пережил турбизнес Волгограда лютый 2020 год, что ждать от этого года и, самое главное, смогут ли граждане даже при желании и финансовых возможностях отдохнуть где-то за пределами региона?

Туристический бизнес Волгограда и всей страны находится в упадке. Это ни для кого не секрет. Ситуация в 2020 году была страшной. Мы не заработали ни копейки, хотя не закрывались ни на один день. Работы было больше, чем обычно. Одних клиентов нужно было срочно возвращать с курортов при уже закрывшихся границах, другим перебронировать или аннулировать туры, возвращать деньги и т.д. Пройдите по городу и посмотрите, сколько турфирм у нас осталось – по-моему, их всего несколько. Коронавирус подкосил отрасль капитально – закрываются турагентства, из реестра туроператоров ежедневно исключаются организации.

Самое печальное для нас, что произошло в прошлом году – это проблемы с детским отдыхом. До коронавируса в летние месяцы мы вывозили школьников в лагеря на море самолетами и вагонами поездов. В 2020 году Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не дал разрешение школьникам Волгоградской области на выезд за пределы области в составе организованных групп к местам проведения летних каникул, тогда как в этот же период профильные ведомства других регионов таких жестких мер не установили.

В этом году ситуация повторяется. Март уже наступил – мы на свой страх и риск бронируем места в самолетах до Симферополя, поезда до Анапы и Туапсе. При этом до сих пор нет разрешения главного санитарного врача на выезд детей из региона. Будет ли оно и когда – не знаем, но бьем во все колокола с мольбой на снятие ограничения. Большую поддержку в этих действиях нам оказывают многочисленные звонки родителей, которые ждут старта открытия продаж путевок в оздоровительные лагеря на побережье Черного моря.

Такое ощущение, что постоянно идет борьба между надзорными, властными органами и турбизнесом – как будто нарочно вставляют палки в колеса. Из последнего – вышло Постановление Правительства России, согласно которому с 1 января этого года заселение детей в гостиницы возможно только при наличии нотариального согласия родителей. Это дополнительная трата денег из бюджета семей. К тому же, если мама покупает путевку в турфирме для своего ребенка, то она уже согласна на проживание своего ребенка в отеле. Разве не логично?..

Нашей отрасли тяжело, но жизнь продолжается. По общероссийской статистике за эту зиму внутренний туризм показал хорошую динамику. Много наших соотечественников съездили в Мурманск, на Байкал, и даже на Камчатку. Не могу сказать, что из Волгограда много людей поехали. Нет, мало. Наверно, это связано с социально-экономической обстановкой. Волгоград по этому направлению, к сожалению, проседает.

Красная Поляна в январе-феврале была переполнена отдыхающими. На подъемниках горнолыжного курорта выстраивались длинные очереди. Местные жители не нарадуются – мол, такого никогда не было. Но зимний сезон заканчивается, а что впереди?..

В начале года нам стали поступать звонки от клиентов – их немного, но они есть. Потихоньку начинаем бронировать туры в Турцию. Цены, которые формируются с учетом курса Евро, возросли. О супердешевых путевках в Анталью уже речи не идет – об этом нужно забыть.

Из Москвы уже сейчас можно улететь в Арабские Эмираты, Турцию, на Мальдивы или в Танзанию. Из Волгограда международных авиарейсов на сегодняшний день нет, из других нестоличных регионов России есть, но мало. В сезон планируются вылеты в Турцию, в частности, из Ростова, Астрахани и Волгограда. Но пока по нашему городу, в отличие от соседних регионов, полетной программы нет. Путевки мы продаем, но расписание еще не утверждено. Поэтому опасения у нас, конечно, остаются – вдруг Волгоград не откроют для заграничных рейсов.

Европа практически вся сейчас закрыта для туристических авиаперелетов, и когда ситуация изменится – неизвестно. Будем надеяться, что со второго квартала, с мая туристические рейсы начнут возобновляться. Но это наш оптимистический прогноз…

Обычно в январе-феврале мы в больших количествах распродавали туры в Италию, Чехию на апрель-май. Весна – это всегда всплеск экскурсионных поездок, но, увы, в этом году мы в пролете. Надеемся, что летом кроме Турции для вылетов откроют хотя бы Грецию.

За два месяца этого года небольшой портфель заказов от наших клиентов мы сформировали. Но это максимум 10% от объема брони путевок в доковидный период. Клиенты, которые уже позаботились о предстоящем отпуске, забронировали речные круизы по России, летние путевки в Турцию, в Крым, Краснодарский край. В марте есть туристы на Кубу и в ОАЭ. Но все равно это мизер в сравнении с привычными для нас объемами заказов.

Также на сегодняшний день проданы почти все путевки в популярный детский лагерь, расположенный у нас в регионе. Однако нужно понимать, что детские оздоровительные учреждения Волгоградской области физически могут разместить только десятую часть от всех желающих отдохнуть.

Тем, кто все-таки рассчитывает на поездки за рубеж, могу сказать одно: Турция будет – в этом мы уверены на 99%. Сейчас действуют акции раннего бронирования – можно успеть оплатить поездку по более низкой цене. Учитывая, что летом отдыхать особо будет негде, то на турецкий берег ожидается большой спрос, и не только среди россиян, поэтому рекомендую всем желающим побеспокоиться о каникулах заранее.

То же самое с Крымом и Краснодарским краем – аншлаг будет однозначно, наше побережье теплого моря, увы, не очень большое. Поэтому бронировать отели и фиксировать цены стоит уже сейчас. Приятный бонус для отдыхающих в России - государственная программа по возврату 20% стоимости путевки. Ее опробовали еще в прошлом году, она оказалась востребованной и будет продолжена в этом году. Кстати, кэшбэк теперь распространяется и на детский отдых в лагерях. Надеемся, что эта правительственная мера станет подспорьем как для отдыхающих, так и для туристических фирм, которые еще не скоро оправятся от шока.

Основные докризисные обороты мы наверстаем в лучшем случае только после 2022 года. Но то, что мы выстояли, продержались на плаву – уже хорошо. Закрываться не планируем. Надеемся на лучшее и, конечно, на понимание и помощь Роспотребнадзора, от решений которого, в том числе, зависит, где смогут отдохнуть волгоградцы в этом году.



























