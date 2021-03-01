Главного чиновника по госимуществу назначают в Волгоградской области





Сегодня областной парламент и актив реготделения «Единой России» рассмотрят кандидатуру на пост нового главы облкомимущества. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации Волгоградской области, на должность руководителя комитета по управлению государственным имуществом предлагается утвердить первого заместителя председателя Екатерину Кульгускину.

Бывший председатель этого структурного подразделения Виктория Романова возглавила областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, который ранее покинул Виталий Сазонов. Облкомприроды, напомним, оказался замешан в коррупционных скандалах. В минувшую пятницу, 26 февраля, ее назначили врио руководителя ведомства.

На работу в администрацию региона Екатерина Кульгускина перешла несколько лет назад из мэрии Волгограда, где возглавляла департамент земельных ресурсов.



