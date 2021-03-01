Главного чиновника по госимуществу назначают в Волгоградской области

Общество 01.03.2021 10:31
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01.03.2021 10:31
Сегодня областной парламент и актив реготделения «Единой России» рассмотрят кандидатуру на пост нового главы облкомимущества. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации Волгоградской области, на должность руководителя комитета по управлению государственным имуществом предлагается утвердить первого заместителя председателя Екатерину Кульгускину.
В минувшую пятницу, 26 февраля, ее назначили врио руководителя ведомства. Бывший председатель этого структурного подразделения Виктория Романова возглавила областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, который ранее покинул Виталий Сазонов. Облкомприроды, напомним, оказался замешан в коррупционных скандалах.
На работу в администрацию региона Екатерина Кульгускина перешла несколько лет назад из мэрии Волгограда, где возглавляла департамент земельных ресурсов.
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