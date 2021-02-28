Расследования 28.02.2021 15:45
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28.02.2021 15:45
Жительница Волгограда взыскала с АО «Красноармейский хлеб» 500 тысяч рублей компенсации морального ущерба за гибель мужа в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, решение Красноармейского районного суда о выплате ущерба женщине оставлено без изменения, а жалоба акционерного общества – без удовлетворения. Отметим, что первоначально волгоградка требовала с хлебопеков 1,5 миллиона рублей.
Судом установлено, что 13 октября 2019 года работник АО «Красноармейский хлеб», управляя автомобилем «ГАЗ-2834», нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Жена погибшего потребовала компенсацию, так как, по ее словам, «испытала физические и нравственные страдания» после смерти супруга.
Представители предприятия обжаловали решение, так как посчитали назначенную судом компенсацию завышенной. Они просили назначить им выплату не более 100 тысяч рублей. Однако в этом им было отказано.
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